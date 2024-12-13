Criador de Vídeos Explicativos de PPC: Crie Anúncios Envolventes Rápido

Crie vídeos explicativos de PPC profissionais sem esforço com nossa plataforma intuitiva, aproveitando avatares de IA para aumentar o engajamento e impulsionar conversões.

Um vídeo explicativo vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como criar rapidamente um vídeo explicativo de PPC cativante. O estilo visual deve ser moderno e animado, utilizando os extensos modelos e cenas da HeyGen, com uma narração profissional animada e encorajadora.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de marketing, crie um vídeo explicativo polido de 45 segundos demonstrando a eficiência de ser um criador de vídeos explicativos usando IA. O estilo visual e de áudio deve ser corporativo e envolvente, apresentando avatares de IA realistas para transmitir mensagens-chave com um tom claro e autoritário.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo instrucional de 60 segundos para gerentes de produto, apresentando novos recursos. Este vídeo deve priorizar a clareza com visuais semelhantes a gravações de tela e transições suaves, aprimorado pela geração dinâmica de narração a partir de um roteiro escrito, garantindo uma apresentação articulada e fácil de entender.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo explicativo impactante de 30 segundos projetado para criadores de conteúdo e educadores, destacando a facilidade de transformar roteiros em vídeos explicativos envolventes para maior alcance. O estilo visual deve ser visualmente rico, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, complementado por uma narração clara e legendas automáticas para acessibilidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de PPC

Crie sem esforço vídeos explicativos atraentes que impulsionam o engajamento e as conversões para suas campanhas de PPC, melhorando seus resultados de publicidade.

1
Step 1
Selecione um Modelo para Seu Projeto
Inicie seu processo de criação escolhendo entre nossos "modelos de vídeo" profissionais, projetados para acelerar a produção do seu vídeo explicativo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Realistas e Roteiro
Adicione "avatares de IA realistas" para narrar sua história, transformando seu roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico com vozes geradas por IA.
3
Step 3
Enriqueça com Mídia Rica e Legendas
Enriqueça sua mensagem incorporando elementos de nossa extensa "biblioteca de ativos" e garantindo amplo alcance com "legendas" automáticas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe para Máximo Alcance
Finalize seu "vídeo explicativo" atraente e exporte-o nos formatos e proporções ideais para todas as plataformas, projetado para "aumentar o engajamento" de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Explicativos de Sucesso do Cliente

.

Transforme depoimentos em vídeos explicativos poderosos para demonstrar o valor do produto e construir confiança em anúncios de PPC.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos explicativos atraentes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos de forma rápida e eficaz usando ferramentas avançadas baseadas em IA. Aproveite nosso criador de vídeos explicativos intuitivo para dar vida às suas ideias com avatares de IA realistas e cenas dinâmicas.

Quais recursos de edição de vídeo a HeyGen oferece para vídeos explicativos?

A HeyGen oferece um editor poderoso de arrastar e soltar, tornando simples personalizar seus vídeos explicativos. Acesse uma rica biblioteca de ativos, utilize modelos de vídeo profissionais e gere automaticamente legendas para um conteúdo polido e de alta qualidade.

A HeyGen pode gerar narrações profissionais e avatares realistas para vídeos explicativos?

Absolutamente. A HeyGen possui um gerador de voz avançado por IA que oferece uma ampla gama de vozes com som natural, juntamente com impressionantes avatares de IA realistas. Esses elementos se combinam para entregar vídeos explicativos profissionais e envolventes sem produção complexa.

Como os vídeos explicativos da HeyGen aumentam o engajamento em várias plataformas?

Os vídeos explicativos de alta qualidade e sem marca d'água da HeyGen são projetados para aumentar o engajamento em vários canais de mídia social. Ao utilizar visuais cativantes e mensagens claras, seus vídeos capturarão efetivamente a atenção do público e comunicarão sua mensagem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo