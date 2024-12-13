Criador de Vídeos de Anúncios PPC: Crie Anúncios em Vídeo de Alta Conversão

Aproveite os avatares de IA para criar anúncios em vídeo atraentes para plataformas sociais, aumentando o desempenho da sua campanha.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como é fácil produzir vídeos de anúncios PPC de alto desempenho. O estilo visual deve ser moderno e energético, usando cortes rápidos e texto na tela para destacar os principais benefícios, acompanhado por uma trilha sonora animada e motivadora. Enfatize a eficiência de criar criativos publicitários profissionais com os extensos "Templates & cenas" da HeyGen para lançar rapidamente campanhas impactantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um anúncio de vídeo convincente de 45 segundos voltado para agências digitais e profissionais de marketing, ilustrando o poder de um Criador de Anúncios em Vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e de alta tecnologia, apresentando transições suaves e visualizações de dados animadas, apoiadas por uma narração profissional e tranquilizadora. Demonstre como os usuários podem personalizar facilmente anúncios em vídeo para várias plataformas sociais, incluindo a criação de anúncios de vídeo envolventes para o Facebook usando os "Avatares de IA" da HeyGen para dar vida aos roteiros.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de produto descritivo de 60 segundos para empresas de e-commerce e gerentes de produto, destacando um novo gadget inovador. O estilo visual deve ser limpo e nítido, com close-ups das características do produto e sobreposições de texto na tela, tudo ao som de uma música de fundo otimista e amigável. Foque em gerar criativos publicitários impactantes utilizando a precisa "Geração de Narração" da HeyGen para explicar os benefícios do produto de forma clara e persuasiva.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing globais e criadores de conteúdo, enfatizando a facilidade de criar anúncios em vídeo eficazes. O estilo visual deve ser acelerado e com tema global, apresentando cenários diversos e gráficos vibrantes, acompanhados por música instrumental inspiradora. Destaque a capacidade de otimizar o texto do anúncio para um alcance mais amplo, adicionando "Legendas" com a HeyGen, garantindo que as mensagens ressoem universalmente.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios PPC

Crie anúncios em vídeo PPC de alto desempenho com facilidade. Aproveite a IA para projetar criativos publicitários envolventes que capturam a atenção e geram resultados em várias plataformas sociais.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de "modelos de vídeo" profissionais para iniciar seu anúncio PPC. Nossos "templates & cenas" pré-desenhados fornecem uma base sólida, garantindo um início rápido e eficiente para o seu processo criativo de anúncios impactantes.
2
Step 2
Personalize os Criativos Publicitários
Dê vida à sua visão personalizando seu anúncio. Adicione visuais envolventes da "biblioteca de mídia/suporte de estoque" e crie "criativos publicitários" atraentes para transmitir sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA
Aumente o engajamento integrando "avatares de IA" para apresentar sua mensagem. Aproveite nossa capacidade de "avatares de IA" para criar personagens únicos que ressoem com seu público e transmitam sua mensagem de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte para Plataformas Sociais
Finalize seu anúncio e prepare-o para distribuição. Utilize "redimensionamento de proporção e exportações" para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente formatado para várias "plataformas sociais", permitindo que você implante seu anúncio de forma contínua e conecte-se com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios de Testemunhos Impactantes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios em vídeo poderosos usando avatares de IA, construindo confiança e impulsionando conversões.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios em vídeo?

A HeyGen funciona como um poderoso Criador de Anúncios em Vídeo com IA, simplificando todo o processo de produção. Você pode transformar texto em anúncios em vídeo envolventes, utilizando recursos como o editor de arrastar e soltar e uma vasta biblioteca de modelos de vídeo para produzir rapidamente criativos publicitários atraentes.

A HeyGen pode gerar avatares de IA para anúncios de vídeo de produtos?

Com certeza, a HeyGen permite que você crie avatares de IA de alta qualidade que podem atuar como porta-vozes para suas campanhas de Vídeo de Produto. Você pode até mesmo projetar um avatar personalizado para alinhar-se perfeitamente com as necessidades específicas da sua marca, aprimorando seus mockups de anúncios.

Quais opções de personalização estão disponíveis para anúncios em vídeo em plataformas sociais?

A HeyGen oferece ferramentas extensas para personalizar anúncios em vídeo para várias plataformas sociais, incluindo a criação de anúncios de vídeo direcionados para o Facebook. Você pode ajustar proporções, incorporar sua marca, adicionar textos dinâmicos e selecionar músicas apropriadas para garantir que sua mensagem ressoe efetivamente.

Com que rapidez posso produzir criativos publicitários atraentes com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir rapidamente criativos publicitários de alta qualidade projetados para capturar a atenção. Nossa interface intuitiva e modelos de vídeo prontos para uso aceleram significativamente o fluxo de trabalho, tornando a HeyGen um criador eficiente de vídeos de anúncios PPC para todas as suas necessidades de marketing.

