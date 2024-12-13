ferramenta de powerpoint para vídeo: Transforme Slides em Vídeos Envolventes

Converta PowerPoint em vídeo com AI, tornando suas apresentações mais envolventes com geração de narração sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Aprenda a transformar seu PPT em Vídeo para criar trechos envolventes para redes sociais neste tutorial conciso de 45 segundos, perfeito para profissionais de marketing e equipes de vendas ocupadas. Empregue um estilo visual moderno e dinâmico com música de fundo animada e texto para vídeo claro e conciso a partir da narração do roteiro para destacar os passos principais.
Prompt de Exemplo 2
Libere o poder de um conversor de PowerPoint com AI nesta demonstração de 1 minuto, voltada para proprietários de pequenas empresas e criadores de cursos online. O vídeo deve apresentar um estilo amigável e visualmente guiado com um avatar AI simpático explicando os recursos e benefícios.
Prompt de Exemplo 3
Otimize a entrega do seu conteúdo transformando sua Apresentação PowerPoint em Vídeo com este guia abrangente de 2 minutos, adaptado para empresas globais e plataformas de e-learning. Apresente um estilo visual de alta definição e polido, integrando suporte a uma extensa biblioteca de mídia/estoque e legendas/captions multilíngues para máxima acessibilidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Ferramenta de PowerPoint para Vídeo

Transforme suas apresentações em vídeos envolventes, alimentados por AI, perfeitos para treinamento, redes sociais ou comunicação corporativa, com nossa eficiente ferramenta online.

1
Step 1
Carregue Sua Apresentação
Comece carregando sua Apresentação PowerPoint em nossa plataforma online segura. Não é necessário baixar software, tornando a conversão de seu PPT para Vídeo tranquila.
2
Step 2
Adicione Narrações AI ou Personalizadas
Enriqueça seus slides com narração AI de alta qualidade. Gere narração a partir do seu texto usando nosso recurso de geração de narração, ou carregue seu próprio áudio para um toque personalizado.
3
Step 3
Selecione Melhorias Visuais
Escolha entre uma variedade de modelos e cenas para aplicar automaticamente animações e transições profissionais ao seu conteúdo, dando vida à sua apresentação.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua criação e exporte seu PowerPoint para vídeo em formatos populares como MP4 ou MOV, pronto para compartilhamento em redes sociais ou plataformas internas com redimensionamento versátil de proporção de aspecto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo

.

Produza cursos de vídeo educacionais de alta qualidade a partir de apresentações existentes para expandir seu alcance e impacto global.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen converte apresentações PowerPoint em vídeos com AI?

O HeyGen simplifica a conversão de sua "Apresentação PowerPoint em Vídeo" usando "AI". Basta "carregar seus arquivos de apresentação", e nossa plataforma "alimentada por AI" transforma seus slides em "vídeos gerados por AI" dinâmicos com apresentadores virtuais e "narrativa AI".

Quais formatos de vídeo posso esperar ao exportar meu vídeo PowerPoint convertido do HeyGen?

Ao "exportar para vídeo" do HeyGen, você pode obter seu conteúdo convertido em formatos padrão como "MP4 ou MOV". Esta "ferramenta de powerpoint para vídeo" garante ampla compatibilidade e alta "qualidade de vídeo" para suas apresentações.

Posso adicionar narração AI ou narração personalizada aos meus vídeos PowerPoint no HeyGen?

Sim, o HeyGen melhora significativamente seu "PPT para Vídeo" com narração avançada "AI" através de capacidades de "texto para fala" ou até mesmo usando um "Apresentador Virtual AI". Isso permite que você adicione facilmente uma "narrativa" envolvente aos seus slides para "vídeos narrados por AI".

O HeyGen suporta softwares de apresentação populares como Google Slides para conversão de vídeo?

Absolutamente, o HeyGen é um "conversor de PowerPoint com AI" versátil que suporta uploads diretos de "arquivos PPTX ou PPT" e "Google Slides". Nossa plataforma oferece um processo de conversão contínuo como uma "ferramenta online", não exigindo "nenhum software necessário" para uso eficiente.

