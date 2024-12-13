Gerador de Vídeo a partir de PowerPoint: Transforme Slides em Vídeos Envolventes

Transforme seus slides estáticos em apresentações de vídeo envolventes com avatares de IA e visuais dinâmicos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo de 1,5 minuto voltado para profissionais de marketing digital e comunicadores técnicos mostra a versatilidade de transformar arquivos PPTX em conteúdo de vídeo dinâmico. Visualmente, deve ser acelerado com transições modernas, ilustrando claramente como "exportar em paisagem 16:9, quadrado 1:1 e retrato 9:16" para várias plataformas. Uma trilha sonora animada combinada com a geração precisa de "Narração" guiará os espectadores pelo processo de utilização de "Redimensionamento e exportação de proporção" para maximizar seu alcance.
Prompt de Exemplo 2
Para proprietários de pequenas empresas e educadores ocupados, crie um vídeo instrucional de 45 segundos que enfatize a simplicidade de converter apresentações sem instalações complexas. O estilo visual deve ser limpo e amigável, com texto na tela reforçando as ações principais, deixando claro que "Nenhum Software Necessário" é uma grande vantagem. Uma voz amigável e tranquilizadora guia o espectador, complementada por "Legendas" essenciais para garantir acessibilidade e facilidade de compreensão.
Prompt de Exemplo 3
Este tutorial detalhado de 2 minutos é direcionado a designers de apresentações e comunicadores corporativos avançados, demonstrando o controle granular disponível ao transformar apresentações de slides. A apresentação visual deve ser sofisticada, exibindo o "editor baseado em cenas" e destacando como os usuários podem manipular elementos individuais para uma "apresentação de vídeo dinâmica". Uma narração confiante e informativa explicará as opções avançadas de personalização oferecidas pelo recurso "Modelos e cenas" da HeyGen.
step preview
step preview
step preview
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo a partir de PowerPoint

Transforme suas apresentações do PowerPoint em vídeos dinâmicos e envolventes sem esforço, completos com vozes de IA e branding personalizado, para criar conteúdo de vídeo polido.

1
Step 1
Faça o Upload da Sua Apresentação
Comece fazendo o upload de seus arquivos PowerPoint existentes (.ppt ou .pptx) diretamente em nossa plataforma. Seus slides serão rapidamente convertidos em cenas de vídeo editáveis, preservando seus visuais e layout originais, prontos para a criação de vídeo.
2
Step 2
Edite e Personalize as Cenas
Uma vez carregado, adapte cada cena às suas necessidades. Você pode refinar texto, formas e mídia, ou selecionar de nossa diversa coleção de Modelos e cenas de vídeo para melhorar o apelo visual e o envolvimento da sua apresentação.
3
Step 3
Adicione Narrações e Apresentadores de IA
Eleve seu vídeo com narrações profissionais usando nossa tecnologia avançada de Narração de IA, oferecendo uma ampla seleção de vozes naturais. Você também pode integrar apresentadores de IA para entregar seu conteúdo de forma dinâmica.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Dinâmico
Finalize seu projeto exportando-o no formato desejado, como MP4 ou MOV. Sua nova apresentação de vídeo dinâmica está agora pronta para ser compartilhada em várias plataformas, cativando seu público com transições suaves e alta qualidade.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Reutilize Conteúdo para Mídias Sociais

Transforme rapidamente apresentações do PowerPoint em vídeos e clipes cativantes para mídias sociais, aumentando a interação do público e a visibilidade da marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen converte PowerPoint em vídeo usando IA?

O gerador de vídeo da HeyGen transforma seus arquivos .ppt e .pptx em vídeos polidos e envolventes. Basta fazer o upload da sua apresentação, e a plataforma com tecnologia de IA da HeyGen irá guiá-lo no processo de criação de apresentações de vídeo dinâmicas.

Quais opções de personalização estão disponíveis quando eu converto meus slides do PowerPoint em vídeos envolventes com a HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para transformar seus slides do PowerPoint em vídeos envolventes. Você pode utilizar cenas de vídeo editáveis, incorporar apresentadores de IA com Narração de IA em mais de 140 idiomas, adicionar música de fundo e aplicar branding personalizado para adaptar sua apresentação de vídeo dinâmica.

Quais formatos e resoluções de vídeo a HeyGen suporta para exportar minhas apresentações do PowerPoint convertidas?

A HeyGen suporta a exportação de suas apresentações do PowerPoint como arquivos de vídeo MP4 ou MOV de alta qualidade, incluindo full HD. Você também pode exportar seu vídeo final em várias proporções, como paisagem 16:9, quadrado 1:1 e retrato 9:16 para diversas necessidades de compartilhamento.

Posso criar uma apresentação de vídeo dinâmica a partir do meu PowerPoint sem precisar de software adicional?

Sim, a HeyGen atua como um gerador de vídeo online contínuo de PowerPoint, não exigindo instalação de software. Você pode facilmente transformar seu arquivo PPT em um vídeo polido, baseado em cenas, diretamente do seu navegador, tornando-o incrivelmente conveniente.

