Gere vídeos de campanha política impactantes sem esforço com geração de vídeo por IA. Nossa funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro ajuda você a criar anúncios de vídeo envolventes para redes sociais.

Crie um vídeo introdutório envolvente de 30 segundos para uma campanha política local, direcionado a eleitores indecisos na comunidade. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA transmitindo uma mensagem clara e concisa sobre os valores centrais do candidato, apresentado com um estilo visual profissional e inspirador, acompanhado por uma trilha sonora otimista. Utilize os avatares de IA do HeyGen para dar vida à mensagem de forma perfeita.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de vídeo de 45 segundos focado em questões específicas, destinado a informar cidadãos engajados sobre uma proposta de política específica, incentivando-os a assinar uma petição ou doar. O estilo visual deve ser moderno e orientado por dados, usando clipes dinâmicos e imagens de B-roll, com uma narração clara e autoritária. Certifique-se de que o vídeo inclua legendas abrangentes geradas pelo HeyGen para acessibilidade e retenção.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 60 segundos para redes sociais mostrando o impacto positivo de uma iniciativa recente na comunidade, com o objetivo de inspirar voluntários e potenciais doadores para futuros esforços de arrecadação de fundos. O vídeo deve ter um estilo visual autêntico e pessoal, talvez usando depoimentos com uma música de fundo suave e esperançosa. Utilize os extensos modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa profissional e comovente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos de 'bastidores' usando um criador de vídeos políticos para dar aos jovens eleitores um vislumbre rápido e energético de um evento de campanha. O estilo visual deve ser dinâmico, com cortes rápidos e cores vibrantes, acompanhado por uma trilha sonora animada e motivacional. A função de geração de narração do HeyGen deve ser usada para fornecer um comentário nítido e envolvente que ressoe com o público das redes sociais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Políticos

Crie vídeos de campanha política envolventes e anúncios de vídeo impactantes com facilidade usando ferramentas alimentadas por IA, projetadas para mensagens claras e amplo alcance.

1
Step 1
Selecione Sua Base
Escolha entre diversos Modelos e cenas para iniciar seus vídeos de campanha política, garantindo uma base visual forte para sua mensagem.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Voz
Insira sua mensagem e utilize a geração de Narração para criar áudio com som natural, transformando seu texto em fala envolvente para seu público.
3
Step 3
Aplique Edições e Personalização
Aplique edições precisas e personalize seu vídeo usando o editor intuitivo de arrastar e soltar, transformando suas filmagens brutas em um produto final polido com nossas poderosas ferramentas de edição de vídeo.
4
Step 4
Exporte para Impacto
Finalize sua criação e aproveite o redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo para implantação ideal como anúncios de vídeo impactantes em várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Transmita Mensagens Inspiradoras de Campanha

Crie vídeos poderosos e motivacionais que ressoem profundamente com os eleitores, inspirando ação e reforçando a visão da sua campanha.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar na criação de vídeos eficazes de campanha política?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos de campanha política envolventes usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Gere facilmente mensagens impactantes para redes sociais e anúncios de vídeo, tornando o HeyGen um poderoso criador de vídeos políticos para suas campanhas.

O que torna o HeyGen uma plataforma de geração de vídeo por IA fácil de usar?

O HeyGen possui uma interface intuitiva com modelos de vídeo versáteis e um editor de arrastar e soltar, simplificando a criação de conteúdo de alta qualidade. Você pode rapidamente transformar roteiros em vídeos profissionais com geração robusta de narração e legendas automáticas.

O HeyGen suporta personalização de marca para anúncios de vídeo profissionais?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo específico e cores da marca diretamente em seus anúncios de vídeo. Isso garante uma identidade de marca consistente em todos os seus clipes e conteúdos compartilhados nas redes sociais.

Posso incluir imagens de B-roll e música nos meus vídeos do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece acesso a uma rica biblioteca de mídia e suporta a integração perfeita de suas imagens de B-roll e música escolhida para aprimorar seus vídeos. Você pode enriquecer sua narrativa com clipes diversos e áudio envolvente, garantindo que sua mensagem realmente ressoe.

