Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de campanha política informativo de 60 segundos explicando uma proposta de política chave para cidadãos interessados em políticas e a comunidade local. O estilo visual e de áudio deve ser claro, baseado em dados e amigável, usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar facilmente pontos de política detalhados em uma narrativa envolvente, complementada por legendas geradas automaticamente para acessibilidade. Este vídeo funcionará como um poderoso anúncio de vídeo, dividindo informações complexas em segmentos digeríveis que ressoam com o público-alvo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo urgente e dinâmico de 30 segundos especificamente para apoiadores e potenciais voluntários, atuando como um chamado direto à ação para um evento próximo. O estilo visual precisa ser envolvente com cortes rápidos e música animada, utilizando os Modelos e cenas do HeyGen para criação rápida e incorporando suporte de biblioteca de mídia/estoque para melhorar o apelo visual. Como um criador de anúncios políticos focado, garanta que o vídeo promova claramente o evento enquanto mantém elementos de marca personalizados ao longo do vídeo para fortalecer a identidade da campanha.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de mensagem política equilibrado e profissional de 50 segundos abordando uma questão comunitária específica, direcionado a céticos e pensadores críticos que exigem evidências factuais. O estilo visual e de áudio deve ser calmo e persuasivo, integrando imagens de B-roll relevantes de forma eficaz usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para fornecer contexto e credibilidade. Garanta que o resultado final seja otimizado para várias plataformas aproveitando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, tornando este criador de vídeos de mensagens políticas ideal para ampla distribuição.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mensagens Políticas

Crie vídeos de campanha política envolventes e anúncios de vídeo com facilidade, aproveitando a IA para transmitir sua mensagem de forma eficaz a um público mais amplo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando sua mensagem política diretamente na plataforma. Nossa IA transformará seu roteiro em um vídeo dinâmico, garantindo que sua mensagem seja claramente comunicada.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem ou faça upload de sua própria mídia. Enriqueça seus vídeos de campanha política com visuais relevantes e imagens de B-roll.
3
Step 3
Aplique Branding e Polimento
Integre sua marca personalizada com logotipos e cores para manter uma identidade consistente de criador de anúncios políticos. Adicione legendas para melhorar a acessibilidade e reforçar pontos-chave.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo político de alta qualidade e exporte-o em várias proporções de aspecto adequadas para todas as plataformas de mídia social. Sua mensagem poderosa agora está pronta para alcançar seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Mensagens de Campanha Motivacionais

Gere vídeos inspiradores e edificantes para conectar-se emocionalmente com o público e mobilizar apoio para sua mensagem política.

Como o HeyGen pode servir como um poderoso criador de vídeos de mensagens políticas para campanhas impactantes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de campanha política envolventes e anúncios de vídeo usando geração de vídeo avançada por IA. Crie mensagens poderosas sem esforço com avatares de IA, texto-para-vídeo a partir de roteiro e modelos profissionais.

É fácil criar anúncios políticos profissionais com o HeyGen, mesmo sem experiência extensa em edição de vídeo?

Sim, o HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos e cenas prontos para uso, tornando a geração de vídeo por IA acessível para qualquer pessoa. Você pode rapidamente transformar seu roteiro em um vídeo polido com avatares de IA e geração automática de voz.

Quais opções de branding o HeyGen oferece para garantir que meus vídeos de campanha política mantenham uma identidade consistente?

O HeyGen permite personalização de marca, permitindo que você incorpore o logotipo da sua campanha e esquemas de cores específicos diretamente em seus vídeos de mensagens políticas. Isso garante uma identidade visual consistente e reconhecível em todos os seus anúncios de vídeo e conteúdo de mídia social.

O HeyGen pode me ajudar a adicionar recursos de acessibilidade como legendas e narrações profissionais aos meus anúncios políticos?

Absolutamente. O HeyGen fornece legendas integradas e capacidades robustas de geração de narração, cruciais para alcançar um público mais amplo com seus anúncios políticos. Esses recursos aumentam a clareza e o engajamento para sua mensagem política.

