Imagine criar um vídeo explicativo amigável e profissional de 45 segundos, projetado para novos funcionários, guiando-os detalhadamente pelas políticas corporativas de "trabalho remoto" da empresa. Este vídeo envolvente deve apresentar um elenco diversificado de avatares de IA comunicando claramente as diretrizes principais, garantindo clareza e conformidade desde o primeiro dia.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de eLearning atraente de 60 segundos para treinamento de conformidade, onde regulamentos complexos são transformados em um formato de fácil compreensão. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para narrar o conteúdo, combinado com um estilo visual moderno e limpo, tornando conceitos abstratos concretos para todos os aprendizes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento dinâmico de documentação em vídeo de 30 segundos mostrando o novo processo de submissão digital para relatórios de despesas. Este breve demo de Produto, voltado para equipes internas e partes interessadas, deve apresentar uma geração de Narração clara e autoritária para guiar os usuários passo a passo pela política atualizada, destacando os ganhos de eficiência.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo acessível de 50 segundos para comunicações internas da empresa, detalhando Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) críticos para privacidade de dados. Este vídeo, com um estilo visual consistente com os controles de branding, precisa ser fácil de seguir para todos os funcionários da empresa e deve incluir Legendas para melhorar a compreensão e acessibilidade, especialmente em ambientes barulhentos ou para falantes não nativos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Políticas

Transforme sem esforço políticas complexas e SOPs em vídeos envolventes com IA, garantindo comunicação clara e melhor conformidade em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole o texto da sua política ou instruções detalhadas diretamente no HeyGen. Nossa plataforma usa tecnologia avançada de texto-para-vídeo para converter instantaneamente seu conteúdo escrito em um roteiro de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca e transmitir sua mensagem. Escolha um avatar que melhor se adapte ao tom do seu vídeo de políticas.
3
Step 3
Aplique Branding e Refine
Integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando os controles de branding do HeyGen. Isso garante que seus vídeos de políticas estejam perfeitamente alinhados com a identidade corporativa.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de políticas de alta qualidade em vários formatos. Compartilhe facilmente seu novo vídeo explicativo em toda a sua organização para otimizar o treinamento e a comunicação.

Esclareça Políticas Complexas com Vídeos Explicativos

Utilize IA para simplificar políticas e procedimentos corporativos intrincados, criando vídeos explicativos claros e envolventes para melhor compreensão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minha produção de vídeos explicativos?

O HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos atraentes sem esforço, usando tecnologia avançada de criador de vídeos com IA. Nossa biblioteca diversificada de modelos de vídeo e avatares de IA ajuda a simplificar sua produção, garantindo conteúdo envolvente para qualquer tópico.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen fornece capacidades de IA de ponta, como avatares de IA realistas e conversão de texto para vídeo sem interrupções, transformando roteiros em conteúdo dinâmico. Você também pode aproveitar a geração robusta de narração por IA para adicionar narrações com som natural aos seus vídeos.

O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de políticas?

Absolutamente, o HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de políticas, simplificando a produção de treinamentos de conformidade envolventes e conteúdo de políticas corporativas. Você pode manter a consistência da marca através de controles de branding personalizáveis, garantindo vídeos profissionais e informativos.

Com que rapidez posso produzir documentação em vídeo de alta qualidade com o HeyGen?

As ferramentas de IA generativa do HeyGen e o editor de vídeo intuitivo permitem a criação rápida de documentação em vídeo de alta qualidade. Você pode transformar suas ideias em vídeos polidos significativamente mais rápido do que os métodos tradicionais, aumentando a produtividade.

