Crie um vídeo envolvente de 1 minuto explicando a atualização da nova política de privacidade de dados para as equipes internas de TI, usando os "avatares de IA" da HeyGen para apresentar as principais mudanças. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e limpo, complementado por uma "geração de narração" clara e autoritária para garantir precisão técnica e compreensão para aqueles encarregados da implementação. Este "gerador de vídeos de atualização de política" ajuda a simplificar informações complexas.

Gerar Vídeo