Criador de Vídeos Explicativos de Atualização de Política: Simplifique Mudanças Complexas Agora

Crie vídeos de comunicação interna envolventes com facilidade usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para simplificar tópicos complexos.

Crie um vídeo profissional de comunicação interna de 45 segundos para os funcionários, detalhando a nova política de trabalho remoto. Este vídeo explicativo sobre a atualização da política deve manter um estilo visual claro e informativo e um tom de áudio tranquilizador, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar uma narração precisa e avatares de IA para apresentar as informações de forma envolvente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado explicativo de 60 segundos voltado para clientes externos, esclarecendo as recentes mudanças nos nossos acordos de nível de serviço. O vídeo precisa de um estilo visual amigável e acessível e uma narração animada para simplificar tópicos complexos, aproveitando os diversos Modelos & cenas da HeyGen para uma configuração rápida e a geração de Narração para uma narração consistente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de produto conciso de 30 segundos para anunciar uma atualização significativa na política de uso do nosso produto, direcionado a clientes existentes nas redes sociais. O estilo visual deve ser moderno e direto, com música de fundo impactante, garantindo que os detalhes cruciais sejam transmitidos claramente com as Legendas da HeyGen para ampla acessibilidade e usando Modelos & cenas existentes para implantação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento de política abrangente de 90 segundos para novos contratados, orientando-os pelos procedimentos de conformidade da empresa. Este vídeo explicativo requer uma abordagem visual educacional e estruturada e uma entrega de áudio clara e de apoio, fazendo uso extensivo da Biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para visuais relevantes e garantindo exibição ideal em todas as plataformas com Redimensionamento de proporção & exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Explicativos de Atualização de Política

Converta perfeitamente documentos de política complexos em vídeos explicativos claros e atraentes para informar e educar toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole o texto da atualização de política e converta-o instantaneamente em uma narrativa de vídeo usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma ampla gama de Modelos & cenas pré-desenhados para estabelecer rapidamente uma base profissional e envolvente para seu vídeo.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre facilmente a identidade da sua empresa utilizando os controles de Marca (logotipo, cores) para garantir que seu vídeo explicativo se alinhe perfeitamente com as diretrizes da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo explicativo de política finalizado, aproveitando o Redimensionamento de proporção & exportações para otimizá-lo para distribuição perfeita em várias plataformas.

Casos de Uso

Aumente o Engajamento no Treinamento de Políticas

Aumente o engajamento e a retenção de aprendizes para atualizações de políticas por meio de vídeos explicativos dinâmicos e impulsionados por IA que cativam o público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de atualização de política?

A HeyGen permite que você crie vídeos explicativos de atualização de política de forma clara e sem esforço, usando seu intuitivo criador de vídeos de IA. Aproveite as capacidades avançadas de Texto-para-vídeo e avatares de IA realistas para simplificar tópicos complexos, garantindo que seu público compreenda cada detalhe.

Posso personalizar a marca dos meus vídeos explicativos com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para garantir que seus vídeos explicativos se alinhem perfeitamente com sua marca. Você pode personalizar cada elemento, incluindo o uso do seu próprio logotipo e cores da marca dentro de vários modelos de vídeo para um visual profissional.

O que torna a geração de vídeos de IA da HeyGen eficaz para comunicações internas?

A geração de vídeos de IA da HeyGen é altamente eficaz para vídeos de comunicação interna, transformando roteiros de texto em conteúdo envolvente. Nossos avatares de IA avançados e geração de narração natural garantem que suas mensagens sejam entregues de forma clara e consistente para sua equipe.

A HeyGen é adequada para criar vários tipos de vídeos animados explicativos?

Sim, a HeyGen é incrivelmente versátil para produzir vários vídeos animados explicativos, desde explicações de produtos até treinamentos de política. Sua interface amigável de arrastar e soltar e rica biblioteca de modelos de vídeo tornam a criação de vídeos profissionais acessível a todos.

