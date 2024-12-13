Criador de Vídeos Tutoriais de Políticas: Crie Guias Envolventes

Transforme documentos de políticas complexas em vídeos tutoriais claros usando texto para vídeo com IA, tornando o aprendizado acessível.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo tutorial informativo e dinâmico de 45 segundos explicando a nova política de atualização de software para a equipe interna de TI e usuários finais. Utilize a funcionalidade de texto para vídeo a partir de script para converter rapidamente a documentação em instruções passo a passo acionáveis, garantindo que todas as partes relevantes compreendam as mudanças técnicas de forma eficiente com legendas precisas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma ferramenta de marketing em vídeo moderna e energética de 30 segundos para equipes de mídias sociais, ilustrando a nova política de criação de conteúdo. Aproveite os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um guia vibrante para criadores de conteúdo, garantindo a consistência da marca em todas as plataformas sociais usando mídia de estoque envolvente da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo educacional confiável e tranquilizador de 90 segundos para clientes, detalhando atualizações nos guias de usuário de privacidade de dados. Este vídeo deve utilizar avatares de IA para apresentar informações complexas de forma clara e ser otimizado com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, tornando os detalhes vitais da política acessíveis e fáceis de entender para todos os usuários.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Tutoriais de Políticas

Transforme facilmente políticas complexas em vídeos tutoriais claros e envolventes com IA generativa, tornando a conformidade e o aprendizado acessíveis.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo Tutorial
Comece gerando um script abrangente usando o gerador de scripts de IA integrado ou insira seu texto de política existente.
2
Step 2
Selecione Seu Estilo Visual
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de modelos e cenas profissionais para estruturar visualmente seu tutorial de política.
3
Step 3
Adicione Elementos de Voz e Texto
Clarifique ainda mais suas instruções utilizando geração de narração precisa para articular detalhes da política, garantindo acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Finalizado
Finalize seu vídeo tutorial de política e exporte facilmente em vários formatos e proporções de aspecto, pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento em Treinamentos de Políticas

Aumente o engajamento e a retenção de conhecimento para tutoriais de políticas usando vídeos dinâmicos de IA, tornando informações críticas mais impactantes e memoráveis.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação de vídeos tutoriais?

O HeyGen utiliza IA generativa para transformar scripts de texto em vídeos tutoriais envolventes. Com avatares de IA realistas e narrações profissionais, você pode rapidamente produzir conteúdo atraente para guias de instruções e tutoriais de políticas, melhorando significativamente a eficiência.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para personalizar meus vídeos tutoriais?

O HeyGen oferece uma plataforma abrangente de criação de vídeos com várias ferramentas de edição. Você pode selecionar entre diversos modelos, adicionar elementos de marca personalizados como logotipos e cores, e incluir legendas para garantir que seus vídeos tutoriais sejam profissionais e acessíveis.

O HeyGen pode ajudar na geração de conteúdo para scripts de vídeos tutoriais?

Sim, o HeyGen inclui um gerador de scripts de IA para ajudá-lo a criar narrativas envolventes para seus vídeos tutoriais. Este recurso simplifica o processo de criação de conteúdo, permitindo que você se concentre em entregar instruções claras e passo a passo para seu público.

O HeyGen oferece suporte a multimídia e localização para produção de vídeos tutoriais?

O HeyGen permite que você enriqueça seus vídeos tutoriais com uma robusta biblioteca de mídia, incluindo fotos e vídeos de estoque, e integre facilmente suas próprias gravações de tela. Além disso, você pode traduzir o conteúdo do vídeo, expandindo seu alcance para um público global.

