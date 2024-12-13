Criador de Vídeos de Treinamento de Políticas: Conformidade Rápida e Envolvente

Transforme políticas complexas em conteúdo envolvente com nossos modelos e cenas intuitivos, aumentando a retenção de aprendizado dos funcionários.

Para novos funcionários em treinamento de conformidade, é necessário um vídeo de 60 segundos para explicar claramente as políticas de privacidade de dados da empresa. O estilo visual deve ser profissional e direto, apresentando um avatar de IA que entregue informações chave com um tom autoritário, mas acessível, para garantir clareza e engajamento. Os avatares de IA da HeyGen são ideais para apresentar essas regulamentações complexas de forma eficaz como parte crucial da integração de funcionários.

Gerentes de RH que desejam personalizar a experiência de boas-vindas para novos contratados podem criar um vídeo introdutório envolvente de 90 segundos. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e otimista, incorporando cores personalizadas da marca e uma voz calorosa para transmitir a cultura da empresa de forma eficaz. Com o recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen, uma mensagem de boas-vindas escrita pode ser rapidamente transformada em um vídeo de integração dinâmico e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo guia de 45 segundos para membros da equipe existentes, ilustrando os principais recursos de uma nova atualização de software. O vídeo precisa de uma apresentação visual limpa e passo a passo, com texto claro na tela e uma voz calma e instrutiva para facilitar o entendimento rápido. Utilize a geração de narração da HeyGen para produzir uma explicação de áudio consistente e de alta qualidade para esta peça essencial de documentação em vídeo, ajudando a manter o fluxo de trabalho eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de treinamento corporativo abrangente de 2 minutos para líderes de departamento, delineando as melhores práticas para colaboração eficaz em equipe. Este vídeo deve exibir um estilo visual dinâmico com cenas variadas e transições, acompanhado de um tom de áudio motivacional e claro para inspirar e educar. Aproveite os extensos modelos e cenas da HeyGen para construir um módulo polido e profissional que contribua significativamente para a retenção de aprendizado em toda a organização.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de Políticas

Transforme documentos de políticas complexos em vídeos de treinamento claros, envolventes e profissionais sem esforço para garantir a compreensão e conformidade dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Comece inserindo suas informações de política. Aproveite nosso recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para converter instantaneamente seu conteúdo escrito em um rascunho de vídeo editável.
2
Step 2
Adicione Visuais e Áudio Envolventes
Enriqueça seu vídeo de política selecionando uma variedade diversificada de "avatares de IA" para apresentar as informações, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional.
3
Step 3
Aplique Seu Branding
Personalize seu vídeo para corresponder à aparência e sensação da sua empresa utilizando controles de "Branding" abrangentes para adicionar logotipos, cores e fontes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento e utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para prepará-lo para várias plataformas, garantindo compartilhamento perfeito com sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Documentação de Políticas Complexas

Transforme documentos de políticas extensos e procedimentos operacionais padrão (SOPs) em documentação de vídeo clara, concisa e envolvente para melhorar a compreensão e conformidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento corporativo?

A HeyGen capacita empresas a criar vídeos de treinamento corporativo profissionais de forma eficiente usando seu gerador de vídeo de IA. Com modelos intuitivos e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode rapidamente produzir conteúdo envolvente sem necessidade de experiência extensa em produção de vídeo, otimizando seus esforços de treinamento.

Posso usar avatares de IA e narrações de IA para meus vídeos de integração de funcionários com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece uma ampla seleção de avatares de IA e narrações de IA realistas que você pode integrar em seus vídeos de integração de funcionários. Isso permite que você entregue vídeos de integração consistentes, personalizados e altamente envolventes que melhoram a experiência do novo contratado.

Quais controles de branding estão disponíveis para vídeos de treinamento de políticas e conformidade criados com a HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de treinamento de políticas e materiais de conformidade estejam alinhados com a identidade visual da sua empresa. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas, tornando sua documentação em vídeo profissional e consistente.

Como a HeyGen pode ajudar a melhorar a retenção de aprendizado com conteúdo envolvente e legendas automáticas?

A HeyGen melhora significativamente a retenção de aprendizado ao permitir a criação de conteúdo envolvente com visuais dinâmicos e comunicação clara. Recursos como legendas automáticas garantem ainda mais acessibilidade e compreensão, tornando seus recursos educacionais mais eficazes para todos os aprendizes.

