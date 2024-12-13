Gerador de Vídeos de Treinamento de Políticas: Crie Cursos Envolventes

Ofereça treinamentos de conformidade e para funcionários impactantes. Gere vídeos profissionais instantaneamente com avatares de IA realistas.

Crie um vídeo introdutório de 1 minuto sobre "treinamento de conformidade" para novos contratados, apresentando um estilo visual profissional e tranquilizador com uma voz de IA clara e autoritária explicando as políticas essenciais da empresa. Este vídeo deve aproveitar o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para gerar a narrativa de forma eficiente e utilizar "avatares de IA" para uma apresentação envolvente sem a necessidade de atores reais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo de 90 segundos sobre "aprendizado e desenvolvimento" voltado para equipes de L&D, mostrando como atualizar rapidamente "vídeos de treinamento" com novas informações. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e animado, usando gráficos animados e uma voz de IA amigável, facilmente alcançável através dos diversos "Modelos e cenas" e das robustas opções de "Geração de narração" do HeyGen.
Gere um vídeo conciso de 45 segundos especificamente para gerentes disseminarem um novo "POP" (Procedimento Operacional Padrão) para suas equipes, adotando um estilo visual direto e prático. Um "avatar de IA" deve demonstrar claramente os passos principais, complementado por "Legendas" para máxima clareza e acessibilidade, garantindo que a "narração de IA" articule perfeitamente cada instrução.
Produza uma visão geral abrangente de 2 minutos sobre políticas para profissionais de RH em grandes empresas, focando em "treinamento escalável" e "treinamento de funcionários" para uma força de trabalho diversificada. O vídeo deve ter um estilo visual corporativo e polido, usando a "Geração de narração" do HeyGen para suportar várias necessidades linguísticas e "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para manter uma identidade de marca consistente em várias atualizações de políticas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento de Políticas

Produza rapidamente vídeos de treinamento de políticas profissionais e envolventes com IA, otimizando suas iniciativas de aprendizado e desenvolvimento corporativo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando suas informações de política. Utilize o recurso de texto para vídeo para transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico, garantindo precisão e consistência para o treinamento de conformidade.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Aumente o engajamento selecionando entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de política. Personalize sua aparência e voz para combinar com sua marca e público para um treinamento eficaz de funcionários.
3
Step 3
Aplique Identidade Visual e Acessibilidade
Integre a identidade da sua empresa usando controles de identidade visual para logotipos e cores. Adicione legendas para melhorar a acessibilidade e reforçar mensagens-chave, tornando seus vídeos de treinamento inclusivos.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Gere sem esforço seu vídeo de treinamento de políticas concluído. Distribua esses vídeos de treinamento corporativo profissional em suas plataformas de aprendizado, garantindo ampla compreensão e adesão às políticas.

Simplifique Diretrizes de Políticas Complexas

Simplifique diretrizes de políticas complexas com vídeos gerados por IA claros e fáceis de entender, melhorando a compreensão e a conformidade para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento com IA?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeos com IA para criar vídeos de treinamento a partir de texto simples. Os usuários podem digitar seu roteiro, e a plataforma do HeyGen gerará o vídeo com avatares de IA realistas e narração de IA sincronizada, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos de treinamento.

Posso personalizar os avatares de IA e a identidade visual nos meus vídeos de treinamento corporativo?

Sim, o HeyGen oferece controles robustos de identidade visual, permitindo que você personalize os avatares de IA para combinar com o estilo da sua marca e integre seu logotipo e cores diretamente nos seus vídeos de treinamento corporativo. Isso garante uma aparência consistente e profissional em todo o seu conteúdo de aprendizado e desenvolvimento.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para melhorar a acessibilidade e o alcance global dos vídeos?

O HeyGen suporta legendas automáticas e geração de narração em IA em mais de 140 idiomas, melhorando significativamente a acessibilidade dos vídeos e permitindo o alcance global dos seus materiais de treinamento. Esse suporte multilíngue garante que seu conteúdo seja compreendido por públicos diversos.

Qual é a abordagem do HeyGen para simplificar as atualizações de vídeos de treinamento de políticas?

O HeyGen, como um gerador líder de vídeos de treinamento de políticas, simplifica as atualizações de material de treinamento permitindo modificações fáceis no roteiro de texto em seu editor intuitivo. Essa capacidade de "atualizações sem esforço" significa que você pode revisar rapidamente políticas ou procedimentos sem regravar, garantindo que seu conteúdo esteja sempre atualizado e em conformidade.

