Crie um vídeo instrucional de 60 segundos para novos funcionários explicando a política de trabalho remoto atualizada. O público-alvo são todos os membros da equipe que precisam entender as mudanças recentes. Visualmente, use uma estética profissional e limpa com sobreposições de texto claras e um tom amigável e encorajador na narração. Empregue um avatar de IA para apresentar os pontos principais, aproveitando o recurso de avatares de IA da HeyGen para simplificar políticas complexas de forma eficaz.

