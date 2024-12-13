Criador de Vídeos de Implementação de Políticas para Anúncios Sem Complicações

Transforme anúncios complexos de implementação de políticas em vídeos explicativos claros e envolventes usando Texto-para-Vídeo avançado.

Crie um vídeo de 45 segundos sobre a implementação de uma nova política, direcionado aos funcionários internos, introduzindo uma nova diretriz de presença em toda a empresa. O estilo visual deve ser profissional e confiável, incorporando um tom tranquilizador através da geração de narração clara para articular claramente os benefícios e detalhes de implementação, promovendo compreensão e conformidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos para todos os funcionários, detalhando a nova política de licença parental. Utilize um estilo visual envolvente e amigável com um avatar de IA para apresentar as informações diretamente, aprimorado com legendas claras para acessibilidade, garantindo que todos os funcionários compreendam as principais mudanças e seus direitos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a clientes existentes para anunciar uma atualização significativa de vídeo de lançamento de produto. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e energético, usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transmitir rapidamente novos recursos e melhorias, incentivando o engajamento imediato e a exploração das capacidades aprimoradas do produto.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento interno de 50 segundos para novos contratados, ilustrando as melhores práticas de cibersegurança da empresa. Utilize uma abordagem visual limpa e instrutiva com Modelos e cenas pré-desenhados para simplificar informações complexas, garantindo uma experiência clara e informativa para uma introdução eficaz aos protocolos de segurança críticos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Implementação de Políticas

Simplifique suas comunicações internas e garanta a compreensão clara de novas políticas com vídeos profissionais e envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Política
Comece inserindo o texto da sua política. A capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen transforma seu conteúdo escrito em vídeo envolvente, estabelecendo a base para seu anúncio.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA. Escolha o apresentador virtual perfeito para entregar sua atualização de política com clareza e profissionalismo.
3
Step 3
Aplique Seu Kit de Marca
Reforce a identidade da sua organização aplicando seus controles de Branding. Integre seu logotipo, cores e fontes para garantir uma aparência consistente e profissional para seu vídeo de implementação de política.
4
Step 4
Adicione Recursos de Acessibilidade
Garanta que seu vídeo de política seja acessível a todos ativando legendas. Este recurso melhora a compreensão e alcança um público mais amplo durante seus anúncios de implementação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Políticas

.

Transforme detalhes complexos de políticas em explicações em vídeo facilmente digeríveis, tornando informações complexas acessíveis e melhorando a compreensão para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meu processo criativo de criação de vídeos?

O HeyGen potencializa sua criação criativa de vídeos oferecendo um conjunto de ferramentas como um Gerador de Roteiros de IA, Modelos e cenas personalizáveis, e uma ampla gama de avatares de IA. Isso permite que você traga sua visão à vida rapidamente, seja para marketing ou comunicações internas.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz para conteúdos diversos?

O HeyGen se destaca como um poderoso criador de vídeos de IA porque transforma Texto-para-Vídeo de forma fluida com narração realista de IA e legendas. Isso o torna ideal para produzir vídeos explicativos de alta qualidade, vídeos de treinamento ou até mesmo Campanhas de Vídeo Automatizadas de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar na criação de vídeos explicativos profissionais ou vídeos de demonstração de produtos?

Sim, o HeyGen é especificamente projetado para simplificar a criação de vídeos explicativos profissionais e vídeos de demonstração de produtos atraentes. Com ferramentas intuitivas e elementos personalizáveis, você pode apresentar informações complexas ou mostrar novos recursos de lançamento de produtos com facilidade.

O HeyGen oferece avatares de IA personalizáveis e opções de branding?

Absolutamente, o HeyGen fornece uma seleção diversificada de avatares de IA que podem ser personalizados para atender às suas necessidades e mensagem específicas. Além disso, nossa funcionalidade de Kit de Marca permite que você mantenha uma marca consistente em todos os seus anúncios de implementação e conteúdo de vídeo com logotipos e cores personalizados.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo