Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos direcionado a parceiros externos e partes interessadas, detalhando as atualizações recentes em nossa política de conformidade de privacidade de dados. Este vídeo precisa de um estilo visual corporativo limpo com narração profissional, utilizando modelos e cenas prontos para transmitir informações críticas de forma concisa e autoritária.
Gere um vídeo de microaprendizagem de 30 segundos para clientes existentes, anunciando uma atualização significativa nos termos de serviço do nosso produto. O vídeo deve ter uma estética moderna e dinâmica com texto na tela e música de fundo, usando o recurso de texto para vídeo a partir de script para transformar rapidamente a política atualizada em termos simples para fácil compreensão.
Desenvolva um vídeo de treinamento de 50 segundos para novos contratados em Recursos Humanos, fornecendo um guia visual acolhedor sobre a política de licença anual da empresa. Incorpore personagens animados e visuais claros e acessíveis, garantindo que todos os detalhes da política sejam reforçados com legendas fáceis de ler para simplificar o aprendizado e auxiliar na retenção.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Explicativos de Políticas

Transforme facilmente políticas complexas em vídeos animados claros, envolventes e em conformidade para melhorar a compreensão em toda a sua organização.

1
Step 1
Cole Seu Script de Política
Comece colando facilmente seu texto detalhado de política. Nossa plataforma utiliza "Texto para vídeo a partir de script" para converter automaticamente seu conteúdo escrito em cenas e diálogos envolventes.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Aumente o engajamento escolhendo entre nossa ampla gama de "avatares de IA" para apresentar sua política, proporcionando um toque profissional e humano à sua explicação.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Personalize seu vídeo gerando uma narração com som natural com nossa avançada "Geração de narração". Integre a identidade da sua marca com logotipos e cores personalizados.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de política envolvente. Utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo ampla e eficaz distribuição para seu público.

Aumente a Conformidade e o Engajamento com Políticas

Aumente o engajamento e a retenção em treinamentos obrigatórios de políticas com vídeos envolventes impulsionados por IA que tornam o aprendizado memorável.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos de políticas?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de políticas envolventes convertendo seu script em um vídeo profissional com avatares de IA e narrações. Este criador de vídeos de IA ajuda a tornar ideias complexas simples, garantindo que seu público compreenda facilmente informações importantes por meio de vídeos explicativos claros.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para vídeos animados de políticas?

O HeyGen oferece um rico conjunto de ferramentas criativas para criar vídeos animados de políticas visualmente atraentes, incluindo diversos modelos e personagens animados. Você pode personalizar a marca, incorporar histórias visuais envolventes e utilizar fontes personalizadas para alinhar seu conteúdo com os estilos de vídeo corporativos.

O criador de vídeos de IA do HeyGen é adequado para usuários sem experiência em edição de vídeo?

Absolutamente, o criador de vídeos de IA do HeyGen é projetado para todos, não exigindo experiência prévia em edição de vídeo. Sua interface intuitiva de arrastar e soltar permite que você gere facilmente vídeos profissionais a partir de scripts de texto, aproveitando avatares de IA e modelos prontos para uso.

O HeyGen pode produzir vídeos eficazes de treinamento de conformidade?

Sim, o HeyGen é ideal para criar vídeos eficazes de treinamento de conformidade e conteúdo de microaprendizagem que simplificam políticas complexas. Utilize avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo para entregar histórias visuais envolventes com narrações claras e legendas, garantindo alta retenção para seus vídeos de treinamento.

