Gerador de Vídeos Explicativos de Políticas: Simplifique Políticas Complexas

Gere vídeos explicativos de políticas claros e profissionais instantaneamente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro, transformando ideias complexas em conteúdo envolvente em minutos.

Imagine um vídeo explicativo animado de 60 segundos, projetado para novos funcionários, introduzindo a política de valores fundamentais da empresa. O estilo visual deve ser amigável e acolhedor, usando cores vibrantes e música de fundo animada, com uma narração clara e encorajadora. Esta história visual envolvente utilizará os "avatares de AI" da HeyGen para criar apresentadores virtuais diversos e relacionáveis, tornando o treinamento de políticas mais acessível.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para seus clientes empresariais, crie um vídeo conciso de 45 segundos para desmistificar uma complexa regulamentação do setor sobre conformidade de dados. O estilo visual deve ser profissional e elegante, apresentando gráficos em movimento modernos e uma voz autoritária, mas acessível, acompanhada por música ambiente calmante. Este vídeo tornará ideias complexas simples, facilmente geradas usando a capacidade "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo dinâmico de anúncio de política de 30 segundos para informar os usuários de software existentes sobre uma política de atualização futura. O estilo visual deve ser energético e visualmente impactante, com cortes rápidos e uma trilha sonora eletrônica moderna, apresentando uma voz confiante e clara. Este vídeo visa criar histórias visuais envolventes, rapidamente montadas a partir da extensa biblioteca de "Modelos e cenas" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Você pode produzir um vídeo de treinamento de 60 segundos sobre a política de privacidade de dados, especificamente para suas equipes internas. O estilo visual deve ser informativo e direto, apresentando texto claro na tela e gráficos simples, apoiados por uma narração calma e profissional, sem música de fundo que distraia. Este vídeo de comunicação interna cobrirá a política atualizada de trabalho remoto, aproveitando a "Geração de narração" da HeyGen para uma narração consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Explicativos de Políticas

Crie rapidamente vídeos explicativos de políticas claros e precisos, transformando informações complexas em histórias visuais envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto de política ou um roteiro detalhado. Nossa AI avançada de Texto-para-vídeo gerará automaticamente cenas e visuais iniciais, dando a você uma base sólida para seus vídeos explicativos animados.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de AI
Personalize seu vídeo escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de AI para apresentar sua política. Melhore sua mensagem com uma narração profissional de AI, garantindo clareza e impacto para vídeos de comunicação interna.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Integre a identidade da sua marca aplicando elementos de personalização de marca, incluindo seu logotipo e cores da marca. Isso garante que seus vídeos de treinamento de políticas sejam consistentes e profissionais.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Finalize seu vídeo e gere-o em minutos. Exporte facilmente seu vídeo de anúncio de política em vários formatos, pronto para ser compartilhado em plataformas de mídia social ou na intranet da sua empresa.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Políticas Complexas

.

Traduza detalhes complexos de políticas em vídeos explicativos animados claros e facilmente digeríveis, tornando informações complexas acessíveis a todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos explicativos animados envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos animados envolventes aproveitando avatares de AI e um poderoso motor de Texto-para-vídeo. Nossa plataforma intuitiva, completa com diversos modelos de vídeo, simplifica o processo para tornar ideias complexas simples e compreensíveis para seu público.

Posso gerar vídeos de qualidade profissional sem experiência prévia em edição?

Absolutamente! A HeyGen é um criador de vídeos de AI projetado para todos, não exigindo experiência para gerar vídeos de qualidade profissional. Sua interface amigável de arrastar e soltar permite criar conteúdo cativante, incluindo vídeos sofisticados de treinamento de políticas, em minutos.

A HeyGen suporta personalização de marca para vídeos de anúncio de políticas?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de personalização de marca para garantir que seus vídeos de anúncio de políticas estejam alinhados com a identidade da sua organização. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores preferidas para produzir vídeos de comunicação interna profissionais.

Quais recursos a HeyGen oferece para transformar texto em histórias visuais?

A HeyGen se destaca em transformar qualquer tópico em histórias visuais atraentes com AI, usando suas avançadas capacidades de AI de roteiro-para-vídeo. Você pode utilizar avatares de AI realistas e personagens animados para dar vida ao seu texto, criando conteúdo dinâmico para várias plataformas de mídia social.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo