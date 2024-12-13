Gerador de Vídeos de Conformidade com Políticas: Otimize o Treinamento

Capacite as equipes de RH a criar vídeos de conformidade envolventes mais rapidamente usando avatares de IA, garantindo alto engajamento e compreensão dos funcionários.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos destinado a novos contratados, servindo como um vídeo de integração que introduz tópicos fundamentais de conformidade com políticas da empresa, como melhores práticas de manuseio de dados. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável explicando conceitos-chave em um tom acolhedor, utilizando a geração de narração do HeyGen para uma narrativa consistente, apresentada com um estilo visual limpo e profissional e uma trilha sonora motivadora.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos direcionado a todos os funcionários atuais para uma atualização anual sobre o GDPR. O vídeo deve simplificar regulamentos complexos em pontos facilmente compreensíveis usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão, complementado por legendas claras e uma estética corporativa, mas moderna, com uma voz séria, porém acessível, e gráficos informativos.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para funcionários que precisam de um guia rápido sobre a política atualizada de relatórios de despesas, visando o máximo engajamento dos funcionários. O estilo visual deve ser brilhante e dinâmico, incorporando controles de branding da empresa e utilizando modelos de vídeo profissionais e cenas disponíveis na biblioteca do HeyGen, apoiado por uma voz clara e concisa guiando os usuários pelos passos essenciais.
Gere um vídeo de 50 segundos sobre conformidade com políticas promovendo a conscientização sobre as novas diretrizes de conduta ética em toda a força de trabalho. Esta peça inspiradora deve usar avatares de IA diversos ilustrando vários cenários e demonstrar a capacidade de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para distribuição perfeita em diferentes canais de comunicação interna, tudo enquanto mantém um tom visual ético e profissional com uma trilha sonora motivacional.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Conformidade com Políticas

Crie vídeos de conformidade com políticas profissionais e envolventes de forma rápida e eficiente para garantir que sua equipe compreenda regulamentos e procedimentos vitais.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Política
Comece colando seu conteúdo de política no recurso de texto para vídeo do HeyGen para gerar instantaneamente um rascunho de vídeo a partir do seu roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Agente de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem, tornando seu conteúdo de treinamento mais envolvente para os funcionários.
3
Step 3
Personalize Seu Branding
Personalize seu vídeo com controles de branding para incorporar o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais para um visual consistente.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo para diferentes plataformas, garantindo distribuição perfeita para equipes de RH e funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Regulamentos Complexos

Aproveite o recurso de texto para vídeo para simplificar detalhes intrincados de políticas e regulamentos legais como o GDPR, criando vídeos explicativos claros e concisos para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes?

O HeyGen transforma o treinamento de conformidade em conteúdo envolvente ao utilizar seus avatares de IA e o recurso de texto para vídeo. Ele atua como um poderoso gerador de vídeos de conformidade com políticas, tornando assuntos áridos mais digeríveis e impactantes para os funcionários.

O HeyGen oferece suporte a branding para materiais de vídeo corporativos?

Sim, o HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários personalizem materiais com logotipos da empresa e esquemas de cores específicos. Isso garante que todos os vídeos da sua equipe de RH, incluindo conteúdo de integração e explicativo, mantenham uma identidade de marca consistente.

O que torna o HeyGen um agente de vídeo de IA eficaz para criação rápida de conteúdo?

O HeyGen otimiza a produção de vídeos ao funcionar como um agente de vídeo de IA eficiente, convertendo texto em vídeo com avatares de IA realistas e narrações profissionais. Sua interface intuitiva e diversos modelos de vídeo aceleram a criação de conteúdo de alta qualidade e envolvente.

O HeyGen pode aumentar o engajamento dos funcionários em tópicos de treinamento críticos?

O HeyGen aumenta significativamente o engajamento dos funcionários em treinamentos vitais de conformidade com políticas e GDPR por meio de visuais dinâmicos e narração envolvente. Ao tornar informações complexas visualmente atraentes, ele garante melhor compreensão e retenção entre os funcionários.

