Seu Gerador Definitivo de Vídeos de Treinamento de Ponto de Venda

Gere vídeos de treinamento envolventes mais rápido do que nunca. Transforme seus roteiros em vídeos profissionais com a funcionalidade fácil de texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional dinâmico de 30 segundos para associados de vendas existentes, utilizando "Modelos de vídeo de treinamento" para demonstrar rapidamente uma nova integração de programa de fidelidade no PDV. Este vídeo deve ter um estilo visual animado com "cenas personalizáveis" vibrantes e música de fundo energética, destacando os versáteis "Modelos e cenas" da HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um sofisticado "vídeo de visão geral do sistema de PDV" de 60 segundos voltado para gerentes de loja e funcionários experientes, detalhando recursos avançados de gerenciamento de inventário. A apresentação deve ser autoritária, mas acessível, entregue por um "Porta-voz de IA" com um tom profundo e informativo, destacando a robusta capacidade de "Geração de narração" da HeyGen para conteúdo instrucional de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um tutorial prático de 50 segundos para todos os funcionários, demonstrando como lidar com devoluções de forma eficiente usando o PDV, conduzido por um "Ator de Voz de IA". Este vídeo deve apresentar um estilo visual nítido e passo a passo, focando em capturas de tela claras da interface do PDV, geradas diretamente via a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para garantir orientação precisa e consistente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Ponto de Venda

Crie rapidamente vídeos de visão geral do sistema de PDV envolventes e informativos para seus funcionários usando ferramentas baseadas em IA e recursos personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um "Modelo de vídeo de treinamento" profissional da nossa diversa biblioteca de "Modelos e cenas". Insira seu roteiro para delinear as funções do seu sistema de PDV.
2
Step 2
Personalize Seu Apresentador
Aumente o apelo do seu vídeo escolhendo entre vários "avatares de IA" para atuar como seu guia especialista, dando vida ao seu conteúdo para sua equipe.
3
Step 3
Adicione Narração Envolvente
Utilize a "Geração de narração" avançada para adicionar "narrações" claras e profissionais, garantindo compreensão abrangente do seu conteúdo de treinamento.
4
Step 4
Refine e Exporte
Revise seu vídeo concluído para precisão e envolvimento. Finalmente, use "Redimensionamento de proporção e exportações" para entregar "vídeos de treinamento" de alta qualidade para seus funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de PDV

Desmistifique operações complexas do sistema de PDV e procedimentos técnicos, tornando o aprendizado acessível para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como os Avatares de IA da HeyGen melhoram os vídeos de treinamento criativos?

A HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e Porta-vozes de IA para transformar roteiros em Vídeos de Treinamento de IA envolventes, oferecendo uma maneira criativa e dinâmica de transmitir informações. Esses apresentadores digitais tornam tópicos complexos mais acessíveis e visualmente atraentes para os espectadores.

A HeyGen pode gerar vídeos de treinamento profissionais para funcionários de forma eficiente?

Sim, a HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos de treinamento, permitindo que equipes de marketing e RH criem rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade para funcionários. Com ferramentas baseadas em IA e uma variedade de Modelos de vídeo de treinamento, o tempo de produção é significativamente reduzido sem comprometer o profissionalismo.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de visão geral do sistema de PDV personalizáveis?

A HeyGen fornece recursos robustos para criar vídeos detalhados de visão geral do sistema de PDV, incluindo cenas personalizáveis e controles de marca para alinhar com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente integrar sua própria mídia ou aproveitar a extensa biblioteca de estoque para produzir Vídeos de Treinamento de IA informativos e com marca.

A HeyGen oferece narrações avançadas e legendas para vídeos de treinamento de IA envolventes?

Absolutamente, a HeyGen oferece narrações de alta qualidade e um Gerador de Legendas de IA para garantir que seus Vídeos de Treinamento de IA sejam totalmente acessíveis e envolventes. Você pode escolher entre várias opções de Ator de Voz de IA para combinar perfeitamente com o tom e estilo do seu conteúdo.

