Crie um vídeo explicativo energético de 30 segundos mostrando como o HeyGen atua como um "gerador de vídeos de podcast" para profissionais de marketing e criadores de conteúdo ocupados. Utilize visuais limpos e modernos e música de fundo animada, demonstrando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para dar vida a um "avatar de IA", apresentando sem esforço uma nova série de podcasts.

Gerar Vídeo