Crie um vídeo promocional vibrante de 1 minuto voltado para aspirantes a podcasters e pequenas empresas, mostrando como o HeyGen simplifica o processo de se tornar um "criador de vídeos promocionais de podcast". O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com transições suaves entre "Modelos e cenas" prontos, enquanto uma narração animada e encorajadora destaca a interface "fácil de usar" da plataforma para resultados impressionantes.

Gerar Vídeo