Gerador de Vídeos de Demonstração da Plataforma: Crie Demos Envolventes Rápido

Simplifique a integração de usuários e explicações de produtos transformando seus roteiros em vídeos dinâmicos com texto para vídeo de IA.

Crie um vídeo vibrante de 45 segundos de integração para novos usuários de um gerador de vídeos de demonstração da plataforma, demonstrando como eles podem transformar texto em visuais cativantes de forma fácil. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, apresentando capturas de tela dinâmicas da plataforma em ação, complementadas por uma narração amigável e entusiástica de IA. Destaque o poderoso recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen e a facilidade de incorporar diversos "avatares de IA" para personalizar a experiência guiada, tornando a configuração inicial fácil para qualquer iniciante.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de marketing inspirador de 30 segundos para campanhas em redes sociais, direcionado a profissionais de marketing que buscam criar conteúdo atraente rapidamente. Empregue uma estética visual rica e acelerada com cores vibrantes e música de fundo animada, enquanto uma voz energética de IA guia os espectadores pelo processo criativo. Mostre como o "Suporte a biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen pode elevar instantaneamente as produções e como o "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" permite uma adaptação perfeita em várias plataformas, tornando a geração de vídeos curtos um ativo criativo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de produto abrangente de 60 segundos voltado para clientes em potencial curiosos sobre as capacidades de um gerador de vídeos de IA. A apresentação visual deve ser elegante e profissional, utilizando transições suaves e sobreposições gráficas claras, acompanhadas por uma voz de IA calma e informativa. Enfatize como os "Modelos e cenas" do HeyGen fornecem um ponto de partida criativo para qualquer projeto, permitindo que os usuários construam rapidamente documentação de vídeo detalhada sem habilidades extensas de edição de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de apresentação de vendas conciso de 45 segundos criado para impressionar clientes em potencial, voltado para equipes de vendas e empreendedores que buscam ferramentas de comunicação eficientes. O estilo visual deve ser confiante e direto, utilizando texto atraente na tela e um avatar de IA persuasivo que mantém contato visual consistente, apoiado por uma narração profissional. Demonstre como o recurso "Legendas/legendas" do HeyGen garante máxima retenção de mensagem e acessibilidade global, transformando qualquer apresentação em uma poderosa criação de "gerador de texto para vídeo".
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Demonstração de Plataforma

Gere demonstrações de plataforma envolventes com facilidade, transformando recursos complexos em vídeos claros e atraentes que informam e impressionam seu público.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando um modelo pré-fabricado ou inserindo seu roteiro diretamente. Nosso gerador de texto para vídeo transforma suas ideias em uma história visual sem esforço.
2
Step 2
Adicione Visuais Dinâmicos
Enriqueça suas demonstrações integrando avatares de IA que dão vida às suas explicações, tornando conceitos complexos fáceis de entender.
3
Step 3
Aplique Voz e Branding
Aprimore sua mensagem aplicando geração de narração profissional e personalize com as cores e logotipo exclusivos da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Exporte facilmente seu vídeo de demonstração de plataforma concluído em várias proporções de aspecto, pronto para compartilhamento em redes sociais e outras plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Explicações Rápidas de Produtos para Redes Sociais

.

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes de IA demonstrando recursos-chave da plataforma para redes sociais, aumentando o interesse e a aquisição de usuários de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para projetos criativos?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em vídeos dinâmicos, apresentando avatares de IA realistas e geração de voz autêntica de IA. Isso permite a produção rápida de conteúdo criativo como vídeos de marketing, explicações de produtos e até curtas animados sem edição complexa.

Posso personalizar os vídeos do HeyGen para manter a identidade da minha marca?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e use modelos pré-fabricados. Isso garante que cada vídeo gerado por IA esteja perfeitamente alinhado com a imagem profissional da sua marca.

Que tipos de documentação de vídeo profissional o HeyGen pode criar?

O HeyGen serve como um excelente gerador de vídeos de demonstração de plataforma, perfeito para gerar documentação de vídeo abrangente, como vídeos de integração, guias passo a passo e material de treinamento detalhado. Ele oferece uma saída de alta qualidade ideal para qualquer necessidade empresarial.

Quais ferramentas e recursos de edição de vídeo o HeyGen oferece para produção eficiente?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos com poderosas ferramentas de edição de vídeo, incluindo legendas automáticas e uma biblioteca de mídia abrangente. Você pode exportar seu conteúdo de alta qualidade como arquivos MP4, prontos para várias plataformas como redes sociais.

