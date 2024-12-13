Gerador de Vídeo Tutorial da Plataforma para Guias Fáceis

Simplifique o treinamento de software e a integração com documentação em vídeo profissional. Gere vídeos tutoriais envolventes usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto direcionado a treinadores corporativos e profissionais de L&D, demonstrando como produzir rapidamente módulos de treinamento de software envolventes usando um gerador de vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando demonstrações claras na tela, complementadas por uma narração profissional e articulada gerada via texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Este vídeo deve destacar a eficiência e escalabilidade da criação de vídeos com IA para aprendizado interno.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial passo a passo de 90 segundos voltado para novos usuários de uma plataforma SaaS complexa, explicando um recurso principal de maneira acessível usando um gerador de vídeo tutorial da plataforma. O estilo visual deve ser brilhante e encorajador, apresentando gravações de tela claras aprimoradas por um avatar de IA entregando instruções. Garanta áudio cristalino com legendas para melhorar a acessibilidade e compreensão para diversos aprendizes que dependem de guias de usuário detalhados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos para departamentos de RH e líderes de equipe, ilustrando o processo de criação de documentação em vídeo envolvente para a integração de novos funcionários. O estilo visual deve ser profissional e corporativo, utilizando modelos e cenas estruturadas para um visual consistente, acompanhado por uma narração clara e tranquilizadora gerada para compreensão ideal. O vídeo deve transmitir os benefícios de um conteúdo de integração visualmente rico.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, demonstrando como criar rapidamente conteúdo diversificado usando uma plataforma de criação de vídeo com IA. O estilo visual deve ser rápido e moderno, incorporando várias mídias de estoque da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apoiado por uma narração energética. Enfatize a capacidade da plataforma de redimensionar proporções e exportar para se adequar a diferentes canais de mídia social.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo Tutorial da Plataforma

Crie rapidamente documentação em vídeo profissional e guias de usuário para sua plataforma usando IA, simplificando seus processos de treinamento de software e integração.

Step 1
Crie Seu Roteiro ou Conteúdo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de tutorial na plataforma. Aproveite o gerador de texto-para-vídeo para transformar instantaneamente seu conteúdo escrito em cenas, formando a base da sua documentação em vídeo.
Step 2
Selecione Seu Avatar e Cena
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para narrar seu tutorial. Enriqueça seu vídeo com cenas adequadas e mídia de estoque da biblioteca, garantindo um guia de usuário visualmente envolvente.
Step 3
Adicione Narração e Branding
Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro com o recurso de geração de narração. Você também pode personalizar seu vídeo tutorial com elementos de branding, como logotipos e cores.
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Uma vez que seu tutorial esteja completo, exporte seu vídeo em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Compartilhe o resultado do seu gerador de vídeo tutorial da plataforma para educar e integrar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos

Explique claramente recursos e processos complexos da plataforma através de vídeos com IA, melhorando a compreensão no treinamento de software e integração.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais de plataforma?

O HeyGen atua como um gerador de vídeo com IA intuitivo, simplificando o processo de criação de vídeos tutoriais de plataforma envolventes. Seus recursos robustos permitem que os usuários produzam rapidamente documentação em vídeo de alta qualidade e materiais de treinamento de software sem experiência extensa em edição.

O HeyGen pode gerar vídeos a partir de texto usando avatares de IA?

Sim, o HeyGen é um poderoso gerador de texto-para-vídeo que utiliza avatares de IA avançados para dar vida aos seus roteiros. Basta inserir seu texto, selecionar um avatar de IA, e o HeyGen criará um vídeo profissional com geração de narração sincronizada.

Quais recursos o HeyGen oferece para desenvolver documentação em vídeo abrangente e guias de usuário?

Para documentação em vídeo e guias de usuário, o HeyGen fornece uma plataforma abrangente de criação de vídeo com IA equipada com modelos de vídeo e a capacidade de adicionar legendas detalhadas. Isso garante que seu conteúdo instrucional seja claro, acessível e facilmente compreendido pelo seu público para uma integração e SOPs eficazes.

O HeyGen inclui recursos avançados como geração de narração e legendas automáticas?

Absolutamente, o HeyGen se destaca em fornecer capacidades técnicas avançadas, como geração de narração realista e legendas automáticas. Esses recursos aumentam a acessibilidade e o engajamento de todo o seu conteúdo de vídeo, tornando o HeyGen um gerador de vídeo com IA ideal para diversas necessidades.

