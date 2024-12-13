Desbloqueie o Sucesso com um Gerador de Vídeos de Treinamento de Estratégia de Plataforma
Transforme sua estratégia de L&D com vídeos de treinamento profissionais. Gere facilmente conteúdo envolvente, desde integração até guias de instruções, usando o poderoso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Imagine um vídeo envolvente de 90 segundos, projetado para equipes de suporte técnico, explicando recursos complexos de software. Utilize um estilo visual passo a passo com demonstrações claras de um avatar de IA e geração de narração precisa para garantir máxima clareza no treinamento de software.
Desenvolva um módulo de treinamento corporativo de 2 minutos para instrutores apresentando novas plataformas internas. O vídeo deve adotar um estilo visual e auditivo polido e acessível, aproveitando Modelos & cenas dinâmicos e Legendas automáticas para compreensão universal do vídeo de treinamento de estratégia de plataforma.
Produza um clipe instrucional conciso de 45 segundos para equipes de marketing que precisam de conteúdo rápido e visualmente atraente para redes sociais sobre novos recursos. O vídeo deve ter um estilo dinâmico e acelerado, apresentando diversos avatares de IA e otimizado para várias plataformas usando a capacidade de redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Programa de Treinamento.
Gere vídeos de treinamento abrangentes para disseminar a estratégia de plataforma globalmente e educar de forma eficiente um público amplo.
Maximize o Engajamento no Aprendizado.
Utilize a geração de vídeos de IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos que aumentam significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como o gerador de vídeos de IA da HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?
O gerador de vídeos de IA da HeyGen permite que os usuários produzam rapidamente vídeos de treinamento profissionais usando avatares de IA realistas e narrações de IA. Esta estratégia de plataforma ajuda as equipes de L&D a converter eficientemente roteiros em conteúdo visual atraente, economizando tempo e recursos significativos para o treinamento de funcionários.
A HeyGen pode gerar vídeos multilíngues com legendas integradas?
Sim, a HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues, o que é crucial para a integração global e o treinamento de funcionários. A plataforma gera automaticamente legendas precisas, garantindo acessibilidade e compreensão mais ampla entre diversos públicos.
Que tipos de vídeos de treinamento podem ser criados usando a plataforma da HeyGen?
A HeyGen é um gerador de vídeos de treinamento versátil, adequado para diversas necessidades, incluindo integração, treinamento de software e vídeos de instruções. Os usuários podem aproveitar modelos pré-construídos e o recurso de texto-para-vídeo para criar conteúdo envolvente para qualquer cenário de treinamento de funcionários.
A HeyGen suporta recursos avançados como Gravador de Tela de IA e texto-para-vídeo?
Absolutamente. A HeyGen integra um poderoso Gravador de Tela de IA para demonstrar processos complexos, como treinamento de software, e oferece capacidades sofisticadas de texto-para-vídeo. Essas Ferramentas de Criação de Vídeo permitem a transformação perfeita de conteúdo escrito em vídeo dinâmico, aprimorando a experiência de aprendizado.