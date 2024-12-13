Desbloqueie o Sucesso com um Gerador de Vídeos de Treinamento de Estratégia de Plataforma

Transforme sua estratégia de L&D com vídeos de treinamento profissionais. Gere facilmente conteúdo envolvente, desde integração até guias de instruções, usando o poderoso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo envolvente de 90 segundos, projetado para equipes de suporte técnico, explicando recursos complexos de software. Utilize um estilo visual passo a passo com demonstrações claras de um avatar de IA e geração de narração precisa para garantir máxima clareza no treinamento de software.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um módulo de treinamento corporativo de 2 minutos para instrutores apresentando novas plataformas internas. O vídeo deve adotar um estilo visual e auditivo polido e acessível, aproveitando Modelos & cenas dinâmicos e Legendas automáticas para compreensão universal do vídeo de treinamento de estratégia de plataforma.
Prompt de Exemplo 3
Produza um clipe instrucional conciso de 45 segundos para equipes de marketing que precisam de conteúdo rápido e visualmente atraente para redes sociais sobre novos recursos. O vídeo deve ter um estilo dinâmico e acelerado, apresentando diversos avatares de IA e otimizado para várias plataformas usando a capacidade de redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Estratégia de Plataforma

Crie de forma eficiente vídeos de treinamento profissional para funcionários e eleve sua estratégia de plataforma com nosso gerador de vídeos de IA. Simplifique a produção e melhore o aprendizado.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo de Treinamento
Comece selecionando de uma biblioteca de Modelos & cenas profissionalmente projetados para vários vídeos de treinamento. Isso ajuda a configurar rapidamente seu projeto para um treinamento eficaz de funcionários.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente com IA
Aproveite o Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seus materiais de treinamento em cenas dinâmicas. Basta inserir seu roteiro e ver seu conteúdo ganhar vida para sua estratégia de plataforma.
3
Step 3
Adicione Avatares e Narrações de IA
Aumente o engajamento adicionando avatares de IA realistas para apresentar suas informações. Escolha entre uma seleção diversificada e combine-os com narrações geradas por IA para uma entrega profissional em seus vídeos de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento gerando automaticamente Legendas para acessibilidade. Uma vez concluído, exporte facilmente a saída de alta qualidade do gerador de vídeos de IA e compartilhe com sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos

.

Simplifique sem esforço estratégias de plataforma intrincadas e tópicos de treinamento técnico em lições de vídeo de IA claras e compreensíveis.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeos de IA da HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen permite que os usuários produzam rapidamente vídeos de treinamento profissionais usando avatares de IA realistas e narrações de IA. Esta estratégia de plataforma ajuda as equipes de L&D a converter eficientemente roteiros em conteúdo visual atraente, economizando tempo e recursos significativos para o treinamento de funcionários.

A HeyGen pode gerar vídeos multilíngues com legendas integradas?

Sim, a HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues, o que é crucial para a integração global e o treinamento de funcionários. A plataforma gera automaticamente legendas precisas, garantindo acessibilidade e compreensão mais ampla entre diversos públicos.

Que tipos de vídeos de treinamento podem ser criados usando a plataforma da HeyGen?

A HeyGen é um gerador de vídeos de treinamento versátil, adequado para diversas necessidades, incluindo integração, treinamento de software e vídeos de instruções. Os usuários podem aproveitar modelos pré-construídos e o recurso de texto-para-vídeo para criar conteúdo envolvente para qualquer cenário de treinamento de funcionários.

A HeyGen suporta recursos avançados como Gravador de Tela de IA e texto-para-vídeo?

Absolutamente. A HeyGen integra um poderoso Gravador de Tela de IA para demonstrar processos complexos, como treinamento de software, e oferece capacidades sofisticadas de texto-para-vídeo. Essas Ferramentas de Criação de Vídeo permitem a transformação perfeita de conteúdo escrito em vídeo dinâmico, aprimorando a experiência de aprendizado.

