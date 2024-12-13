Crie um vídeo explicativo animado de 60 segundos direcionado a startups de tecnologia e gerentes de produto, mostrando como uma nova plataforma pode revolucionar sua estratégia de marketing. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, com cores vibrantes e gráficos em movimento envolventes, complementados por uma narração profissional e animada. Utilize os avatares de IA da HeyGen para representar vários papéis de usuários e demonstrar os recursos intuitivos da plataforma, dando vida ao seu "criador de vídeos explicativos da plataforma".

Gerar Vídeo