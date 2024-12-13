Gerador de Vídeos de Pitch Deck: Crie Pitches para Investidores Envolventes

Crie apresentações de vídeo impressionantes instantaneamente. Aproveite a IA para transformar seu roteiro em vídeo, tornando seu pitch inesquecível.

Crie um pitch envolvente de 45 segundos usando nosso gerador de vídeos de pitch deck, voltado para fundadores de startups em busca de investimento inicial, com visuais modernos e elegantes e uma narração confiante e animada em IA, tudo gerado de forma integrada a partir do seu roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine que você é um profissional de marketing precisando apresentar uma campanha inovadora; produza um vídeo vibrante de 30 segundos usando um gerador de pitch deck em IA, completo com visuais inspiradores, música de fundo sutil e um avatar de IA amigável e entusiasmado para cativar seu público.
Prompt de Exemplo 2
Enfrente o desafio de se destacar para programas de incubadoras criando um vídeo profissional de pitch para investidores de 60 segundos, utilizando os extensos Modelos & cenas do HeyGen para visualizações de dados limpas e uma narração em IA autoritária e articulada.
Prompt de Exemplo 3
Transforme seu roteiro de produto em uma apresentação de vídeo dinâmica de 40 segundos para equipes de vendas apresentando novos recursos, destacando funcionalidades principais com visuais ousados e orientados para ação, sobreposições de texto concisas e legendas claras, garantindo que cada detalhe seja transmitido de forma eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Pitch Deck

Transforme facilmente o conteúdo do seu pitch deck em apresentações de vídeo envolventes e impulsionadas por IA para cativar seu público e garantir financiamento.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Pitch Deck
Comece colando seu conteúdo ou selecionando um modelo de apresentação para estabelecer a base para a produção de vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador & Visuais
Selecione um avatar de IA para apresentar seu pitch, aprimorando sua mensagem com slides dinâmicos e envolventes.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Utilize os controles de Branding (logotipo, cores) para integrar seu logotipo, cores e fontes, criando apresentações profissionais e envolventes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Pitch
Gere seus vídeos finais de pitch para investidores e aproveite o redimensionamento de proporção de aspecto & exportações para compartilhamento ideal em várias plataformas.

Destaque Sucesso & Tração

Destaque conquistas importantes e depoimentos de clientes em suas apresentações de vídeo, construindo uma narrativa forte para potenciais investidores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meu vídeo de pitch deck criativo?

O HeyGen capacita você a criar apresentações visualmente impressionantes e envolventes com avatares de IA e slides dinâmicos. Transforme seu vídeo de pitch deck em uma história cativante, aproveitando nossos modelos de apresentação para dar vida à sua visão criativa.

O que torna o HeyGen um gerador de pitch deck em IA eficaz?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de pitch para investidores convertendo seu roteiro em um vídeo profissional usando avatares de IA e geração de narração. Este gerador de pitch deck em IA otimiza seu fluxo de trabalho, permitindo que você se concentre na sua mensagem principal para pitches de financiamento de startups.

Posso personalizar minhas apresentações de vídeo usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca em suas apresentações de vídeo. Como um criador de pitch deck dedicado, garantimos que sua identidade de marca única brilhe em cada slide.

Como o HeyGen ajuda na produção de vídeos de pitch para investidores de alta qualidade?

O HeyGen fornece ferramentas para produzir vídeos de pitch para investidores polidos com exportações de alta qualidade e redimensionamento flexível de proporção de aspecto. Você pode facilmente criar apresentações de vídeo profissionais a partir de suas gravações, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e impactante para potenciais investidores.

