Sim, o HeyGen é uma ferramenta de vídeo de IA versátil, projetada para ser seu gerador de vídeos de fisioterapia abrangente. Ele capacita os clínicos a gerar uma ampla gama de conteúdos, desde demonstrações detalhadas para pacientes e vídeos instrucionais até programas de exercícios domiciliares personalizados, melhorando a compreensão e comunicação com o paciente.