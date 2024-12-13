A HeyGen possibilita a produção de diversos conteúdos de vídeo, incluindo demonstrações claras de exercícios, explicações educacionais e instruções para pacientes, tudo a partir de roteiros de texto. Esses vídeos de alta qualidade podem ser integrados em várias plataformas de software de fisioterapia ou portais de pacientes para aprimorar as ferramentas clínicas digitais.