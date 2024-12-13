O Criador Definitivo de Vídeos de Conscientização sobre Phishing para Sua Equipe

Aumente a conscientização sobre segurança sem esforço. Gere vídeos de treinamento sobre phishing envolventes usando nossos avatares de IA realistas para uma educação impactante dos funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo impactante de 60 segundos para treinamento de conscientização em segurança que destaque os cinco principais indicadores de um e-mail suspeito. A apresentação visual deve ser nítida e instrutiva, com sobreposições de texto na tela para reforçar cada ponto, gerado diretamente de um roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, direcionado a funcionários em departamentos de alto risco, como Finanças e RH.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de microaprendizagem de 30 segundos enfatizando a importância de relatar atividades suspeitas e as consequências imediatas de cair em um ataque de phishing. O estilo visual e de áudio deve ser urgente, mas empoderador, utilizando modelos e cenas dinâmicas para transmitir rapidamente informações com uma narração clara e direta voltada para a base geral de funcionários para atualizações rápidas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um conteúdo de vídeo personalizado de 50 segundos que vá além do e-mail, oferecendo dicas práticas para identificar tentativas de phishing em várias plataformas digitais e destacando a autenticação multifator. A estética deve ser moderna e limpa, com legendas proeminentes para acessibilidade, e uma narração precisa e autoritária, direcionada a funcionários experientes em tecnologia e aqueles responsáveis pela gestão de risco humano.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conscientização sobre Phishing

Crie vídeos impactantes de conscientização sobre phishing de forma rápida e eficaz para aprimorar o conhecimento de segurança da sua equipe e gerenciar o risco humano com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Use um Modelo
Comece escrevendo seu conteúdo educacional ou acelere seu fluxo de trabalho selecionando nossos "modelos" profissionais projetados para conscientização em segurança. Aproveite a "conversão de texto para vídeo" para dar vida ao seu roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA e Visuais
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para atuar como seu apresentador na tela. Enriqueça sua mensagem com mídia de estoque relevante e ativos visuais de nossa extensa biblioteca.
3
Step 3
Aplique Recursos de Marca e Acessibilidade
Garanta a consistência da marca aplicando os "controles de marca" da sua empresa, incluindo logotipos e cores. Adicione "legendas" para melhorar a acessibilidade e o engajamento de todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Vídeo de Treinamento
Uma vez que seu vídeo esteja completo, "exporte" facilmente no formato e proporção desejados. Integre seus novos "vídeos de conscientização sobre phishing" ao seu programa de conscientização de segurança dos funcionários ou LMS para um treinamento eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Segurança

Transforme cenários complexos de simulação de phishing e protocolos de segurança em lições de vídeo de microaprendizagem fáceis de entender para uma gestão de risco humano aprimorada.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nosso treinamento de conscientização sobre phishing?

O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos impactantes de conscientização sobre phishing usando avatares de IA realistas e conversão de texto para vídeo, tornando os programas de conscientização de segurança dos funcionários mais envolventes e eficazes.

É fácil produzir vídeos personalizados de conscientização sobre phishing com o HeyGen?

Sim, o criador de vídeos de IA do HeyGen simplifica a produção de conteúdo de vídeo personalizado. Você pode aproveitar nossos diversos modelos e Porta-vozes de IA para gerar rapidamente vídeos de conscientização sobre phishing sem habilidades extensas de edição de vídeo.

Qual é o papel do HeyGen em um programa abrangente de treinamento de conscientização em segurança?

O HeyGen fornece uma ferramenta poderosa para a gestão de risco humano, permitindo a criação rápida de módulos de microaprendizagem envolventes e vídeos de conscientização sobre phishing. Isso fortalece seu programa geral de conscientização de segurança dos funcionários, ajudando a reduzir vulnerabilidades em toda a sua organização.

O HeyGen pode apoiar a criação de cenários realistas para simulação de phishing?

Absolutamente. Os avatares de IA do HeyGen e as capacidades avançadas de texto para vídeo permitem gerar cenários de simulação de phishing altamente realistas. Isso possibilita um treinamento eficaz dos funcionários e fortalece a capacidade da sua equipe de identificar e relatar ameaças potenciais.

