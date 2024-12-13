Crie Conteúdo Envolvente com um Criador de Vídeos de Produtos Farmacêuticos

Aumente as vendas e eduque pacientes sem esforço usando avatares de IA para vídeos profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 2 minutos para novos funcionários de farmácia, cobrindo os procedimentos adequados de dispensação de medicamentos. Visualmente, busque um estilo instrucional profissional e passo a passo, com texto claro na tela, apoiado por uma voz calma e autoritária. Este vídeo deve utilizar as legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar o aprendizado de todos os trainees, tornando a informação complexa mais digerível.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional envolvente de 45 segundos voltado para membros da comunidade local para destacar o serviço conveniente de renovação de receitas online da farmácia. O estilo visual e de áudio deve ser animado e moderno, incorporando cores vibrantes e música de fundo energética, com cortes rápidos e uma narração dinâmica. Empregue os Modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen para criar rapidamente um vídeo de marketing atraente e convincente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo instrucional detalhado de 1 minuto e 30 segundos para clientes sobre como usar corretamente um dispositivo médico comum de venda livre. O vídeo deve adotar um estilo visual direto e prático, com demonstrações simples e fáceis de seguir ou sequências animadas, acompanhadas por uma voz calma e encorajadora. Utilize o recurso avançado de geração de Narração da HeyGen para fornecer orientação de áudio clara, consistente e amigável ao usuário, facilitando o uso do dispositivo.
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Produtos Farmacêuticos

Crie rapidamente vídeos de produtos farmacêuticos envolventes e informativos usando nossa plataforma intuitiva, projetada para simplificar o marketing de vídeo e a educação de pacientes.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Inicie seu projeto escolhendo entre uma ampla variedade de "modelos de vídeo" profissionalmente projetados. Essas estruturas pré-construídas fornecem uma base fácil de usar para seu vídeo de produto farmacêutico.
2
Step 2
Carregue Seus Materiais de Produto
Personalize seu vídeo carregando facilmente ativos como imagens e descrições de produtos. Organize seu conteúdo com um "editor de arrastar e soltar" fácil de usar.
3
Step 3
Adicione Elementos com Tecnologia de IA
Integre "avatares de IA" para apresentar as informações do seu produto de forma clara e profissional, adicionando um toque humano sem filmagens.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com "legendas automáticas" para maior acessibilidade. Exporte facilmente seu vídeo profissional de produto farmacêutico para distribuição e marketing imediatos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Digital Envolvente para Farmácias

Crie vídeos e clipes cativantes para redes sociais sem esforço para promover produtos farmacêuticos e engajar públicos digitais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo técnico de criação de conteúdo de vídeo envolvente?

A plataforma amigável da HeyGen possui um editor de arrastar e soltar e avatares de IA poderosos, tornando a criação de vídeos profissionais acessível sem software complexo. Ela simplifica todo o processo de criação de vídeos para uma comunicação impactante em diversos setores.

A HeyGen pode criar avatares de IA realistas e narrações naturais para vídeos de produtos farmacêuticos?

Com certeza. A HeyGen utiliza IA avançada para gerar diversos avatares de IA e narrações autênticas, perfeitas para vídeos explicativos instrucionais ou conteúdo promocional na indústria farmacêutica. Isso garante que seus vídeos de produtos farmacêuticos sejam informativos e envolventes.

Quais recursos de criação de vídeo a HeyGen oferece para marketing de vídeo eficaz?

A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e legendas automáticas, garantindo que seu conteúdo de marketing de vídeo seja envolvente e acessível. Essas ferramentas são ideais para vídeos promocionais, treinamento de funcionários e narrativa geral de vídeos, aumentando o engajamento do público.

Quão amigável é a HeyGen para diferentes tipos de produção de vídeo, como educação de pacientes?

A HeyGen é projetada para ser altamente amigável, permitindo que qualquer pessoa crie conteúdo de vídeo profissional para diversas necessidades, incluindo educação de pacientes, comunicações corporativas e treinamento online. Sua interface fácil de usar e extensa biblioteca de mídia suportam a criação diversificada de vídeos sem a necessidade de software de edição profissional.

