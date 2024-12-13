Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos com IA ideal para desenvolver vídeos de treinamento impactantes para funcionários, incluindo aqueles que cobrem protocolos de segurança. Com o HeyGen, as farmácias podem criar vídeos em escala que são memoráveis e eficazes, melhorando significativamente o treinamento de funcionários de farmácias e a adesão a procedimentos de conformidade.