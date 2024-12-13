O HeyGen apoia de forma flexível vários formatos de Treinamento Farmacêutico, incluindo eLearning Autodirigido e Treinamento em Sala de Aula Virtual, através de suas proporções de aspecto adaptáveis e opções de exportação. Você pode aproveitar avatares de IA para oferecer cursos online e conteúdo de eLearning consistente e de alta qualidade em todas as suas plataformas de aprendizado.