Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 60 segundos para novos representantes de vendas farmacêuticas, enfatizando a importância de práticas de vendas éticas. O estilo visual deve ser profissional e autoritário, apresentando um avatar de IA amigável que apresenta as principais regulamentações com narrações claras e potentes. O vídeo delineará diretrizes cruciais de forma envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Crie um vídeo educativo de 45 segundos para pacientes, explicando os benefícios e o uso adequado de um novo medicamento para pacientes e cuidadores. O tom deve ser empático e tranquilizador, usando uma estética visualmente acolhedora com vídeos animados simples para ilustrar conceitos e uma narração calma e informativa. Isso permite que informações complexas sejam facilmente compreendidas através de uma abordagem clara de texto para vídeo a partir do roteiro.
Desenhe um vídeo de iniciativa interna de L&D de 90 segundos para equipes de P&D e marketing, detalhando a última atualização de produto e suas inovações científicas. O estilo visual deve ser dinâmico e informativo, aproveitando modelos farmacêuticos para apresentar dados de forma eficaz, acompanhado por narrações envolventes e legendas precisas para garantir acessibilidade. Isso apoia o treinamento em saúde escalável ao fornecer conhecimento consistente.
Produza um vídeo de integração de 30 segundos para novos farmacêuticos contratados, apresentando-os aos valores centrais da empresa e aos passos operacionais iniciais. O vídeo deve ser acolhedor e eficiente, apresentando um personagem personalizável que os guia através das informações, acompanhado por uma narração concisa. Isso garante uma introdução rápida e clara ao seu papel.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento Farmacêutico

Crie vídeos de treinamento farmacêutico envolventes e compatíveis de forma rápida e eficiente usando tecnologia de IA, simplificando iniciativas de L&D.

Crie Seu Roteiro de Treinamento
Gere seu conteúdo de vídeo digitando ou colando seu roteiro. O recurso de texto para vídeo a partir do roteiro transforma seu material escrito em uma narrativa de vídeo dinâmica sem esforço, fornecendo o núcleo para vídeos de treinamento farmacêutico eficazes.
Escolha e Personalize Avatares de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador na tela. Personalize sua aparência e voz para criar conteúdo envolvente e relacionável para a integração de funcionários.
Adicione Visuais e Ativos de Marca
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes e aplique a identidade única da sua marca usando controles de branding (logo, cores). Isso garante que seu conteúdo esteja alinhado com os padrões compatíveis com HIPAA e conformidade.
Exporte e Compartilhe para Impacto Escalável
Finalize sua criação habilitando legendas para maior acessibilidade e compreensão. Exporte seu vídeo concluído de forma contínua para ampla distribuição, apoiando suas iniciativas de L&D.

Esclarecendo Informações Médicas Complexas

Transforme tópicos médicos e de conformidade complexos em vídeos claros e facilmente digeríveis para educação eficaz de pacientes e integração de funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento farmacêutico?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos de treinamento farmacêutico ao utilizar geração de vídeo avançada por IA. Nossa plataforma permite transformar rapidamente texto em vídeos envolventes, tornando o treinamento em saúde escalável e eficiente para várias iniciativas de L&D.

O HeyGen garante conformidade para conteúdo de treinamento em saúde e farmacêutico?

Sim, o HeyGen é projetado para ser compatível com HIPAA e conformidade, proporcionando um ambiente seguro para seu conteúdo sensível de educação de pacientes e integração de funcionários. Nossa plataforma ajuda a garantir que seus vídeos de treinamento de conformidade atendam aos padrões da indústria.

Posso personalizar avatares de IA e narrações para minhas iniciativas de L&D farmacêuticas?

Absolutamente, o HeyGen oferece uma variedade de avatares de IA personalizáveis e narrações potentes para dar vida às suas iniciativas de L&D farmacêuticas. Você pode adaptar personagens e vozes para corresponder à sua marca e necessidades específicas de treinamento para um conteúdo mais relacionável.

Quais recursos o HeyGen oferece para agilizar a produção de texto para vídeo para treinamento?

O HeyGen agiliza a produção de texto para vídeo com recursos como modelos farmacêuticos personalizáveis, legendas automáticas e conversão fácil de roteiro para vídeo. Isso permite a criação rápida de vídeos animados profissionais para todas as suas necessidades de treinamento.

