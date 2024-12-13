Criador de Vídeos de Produtos Farmacêuticos: Crie Vídeos Médicos Facilmente

Simplifique a produção de vídeos farmacêuticos com avatares de IA para criar vídeos educativos envolventes para pacientes e vídeos explicativos para profissionais de saúde.

Produza um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para profissionais de saúde, detalhando o mecanismo de ação de um novo produto farmacêutico. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando animações médicas e texto na tela para transmitir informações médicas complexas de forma clara, complementado por uma narração precisa e autoritária gerada usando o recurso de geração de voz do HeyGen. Esta produção de vídeo farmacêutico visa educar e informar, mantendo um tom sério, mas envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo educativo de 45 segundos para pacientes, destinado a pacientes e suas famílias, para simplificar a compreensão de uma condição crônica comum. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e tranquilizador, usando vídeos animados para ilustrar conceitos com cores suaves e linguagem clara e fácil de entender, entregue por um avatar de IA caloroso e empático do HeyGen. O objetivo é capacitar os pacientes com informações médicas acessíveis e reduzir a ansiedade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de marketing atraente de 30 segundos para equipes de vendas internas, apresentando uma nova linha de produtos para um criador de vídeos de produtos farmacêuticos, enfatizando seus benefícios e características principais. Empregue um estilo visual dinâmico e moderno, aproveitando a ampla seleção de modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente gráficos e textos impactantes, acompanhados por uma trilha sonora animada e motivacional para gerar entusiasmo e engajamento entre as partes interessadas internas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um teaser conciso de 15 segundos para redes sociais, destinado ao público em geral, anunciando uma solução de saúde inovadora. O estilo visual e de áudio deve ser rápido e chamativo, apresentando animações de texto em negrito e cortes rápidos, convertendo efetivamente um roteiro em um vídeo dinâmico usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen. Este vídeo farmacêutico visa gerar curiosidade e direcionar os espectadores para saber mais sobre o novo produto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Produtos Farmacêuticos

Produza rapidamente vídeos farmacêuticos conformes e envolventes, desde explicações de produtos até educação de pacientes, sem produção extensa. Eleve suas comunicações médicas de forma eficiente.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Inicie seu projeto de vídeo farmacêutico selecionando de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais projetados para várias necessidades de comunicação médica, utilizando o recurso de Modelos e cenas do HeyGen.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo com IA
Enriqueça sua mensagem integrando visuais profissionais. Selecione entre diversos avatares de IA ou carregue mídia personalizada para representar informações médicas complexas de forma clara e profissional.
3
Step 3
Gere Narrações e Garanta Conformidade
Utilize a geração avançada de narração para adicionar uma narração clara e precisa em vários idiomas. Revise o conteúdo cuidadosamente para garantir que atenda a todos os padrões da indústria e conformidade regulatória para informações médicas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo, depois use o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas. Compartilhe seus vídeos educativos para pacientes ou conteúdo de marketing de alta qualidade com seu público-alvo de forma contínua.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Depoimentos Autênticos de Pacientes

.

Desenvolva rapidamente vídeos de depoimentos de pacientes com IA, construindo confiança e demonstrando o impacto real dos produtos farmacêuticos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a produção de vídeos farmacêuticos?

HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos alimentada por IA, especificamente projetada para simplificar a produção de vídeos farmacêuticos. Ela permite que os usuários gerem rapidamente vídeos de alta qualidade, incluindo vídeos explicativos e de marketing, a partir de texto usando avatares de IA e personagens personalizáveis, reduzindo significativamente os prazos de produção tradicionais.

O HeyGen suporta a criação de vídeos educativos para pacientes e outros conteúdos médicos especializados?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de produtos farmacêuticos ideal para produzir conteúdos essenciais como vídeos educativos para pacientes e vídeos de depoimentos de pacientes. Sua extensa biblioteca de modelos de vídeo e avatares de IA permite a rápida criação de vídeos farmacêuticos envolventes e informativos, adaptados para profissionais de saúde e pacientes.

Quais opções de personalização e branding estão disponíveis para vídeos de marketing farmacêutico feitos com o HeyGen?

HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo da sua empresa e cores específicas da marca em seus vídeos de marketing farmacêutico. Você também pode aproveitar personagens personalizáveis e uma ampla biblioteca de mídia para garantir que seu conteúdo seja único e consistente com a identidade da sua marca.

Como o HeyGen garante a precisão e apoia a conformidade regulatória para informações médicas em vídeos?

A capacidade de texto para vídeo do HeyGen garante que as informações médicas sejam transmitidas com precisão diretamente do seu roteiro, minimizando erros. Recursos como geração de narração e legendas/legendas geradas automaticamente aumentam ainda mais a clareza e acessibilidade, que são cruciais para a conformidade regulatória em vídeos farmacêuticos.

