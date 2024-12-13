Produza um vídeo de treinamento detalhado de 60 segundos para funcionários internos da indústria farmacêutica, focando em um processo de fabricação complexo para garantir o treinamento de conformidade. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando infográficos animados e texto na tela para guiar os espectadores em cada etapa, acompanhado por uma narração clara e autoritária. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir do roteiro para gerar rapidamente o vídeo inicial e sua geração de narração para uma narração consistente.

