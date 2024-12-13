O HeyGen se destaca em transformar um "roteiro bem elaborado" em "vídeos educacionais sobre pets" dinâmicos. Utilizando a funcionalidade de "texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, você pode facilmente adicionar "narrações com AI" e até mesmo "legendas" para transmitir informações valiosas, apoiando uma poderosa "narrativa em vídeo" para seu público.