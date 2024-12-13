Para proprietários de pequenas empresas, imagine um vídeo de 30 segundos demonstrando como lançar novos produtos de forma fácil com vídeos personalizados por IA. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com gráficos modernos, complementado por uma narração profissional e animada. Este vídeo destacará o uso de avatares de IA para realçar os principais produtos, mostrando o poder da criação rápida e personalizada de conteúdo.

Gerar Vídeo