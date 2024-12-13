Seu Gerador de Vídeos Personalizados para Narrativas com IA

Transforme seus vídeos de marketing com vídeos personalizados por IA e avatares de IA realistas.

Para proprietários de pequenas empresas, imagine um vídeo de 30 segundos demonstrando como lançar novos produtos de forma fácil com vídeos personalizados por IA. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com gráficos modernos, complementado por uma narração profissional e animada. Este vídeo destacará o uso de avatares de IA para realçar os principais produtos, mostrando o poder da criação rápida e personalizada de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo atraente de 45 segundos para agências de marketing digital, ilustrando sua eficiência na apresentação de estudos de caso de clientes. Visualmente, a peça deve ser elegante e profissional, utilizando transições limpas e áudio confiante. Destacará a facilidade de gerar vídeos de marketing impactantes aproveitando os diversos modelos e cenas do HeyGen, transformando rapidamente um Texto-em-vídeo de roteiro em uma apresentação polida.
Prompt de Exemplo 2
Visando criadores de conteúdo que desejam aumentar o engajamento nas redes sociais, desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos. A estética visual deve ser vibrante e antenada nas tendências, incorporando elementos de suporte de biblioteca de mídia rica/estoque, tudo entregue com uma voz amigável e entusiasmada. A narrativa mostrará como é fácil adicionar legendas para um alcance mais amplo, tornando a criação de conteúdo para redes sociais fluida e eficaz para experiências de vídeo personalizadas.
Prompt de Exemplo 3
Como os desenvolvedores de software podem explicar recursos complexos de produtos para usuários não técnicos? Crie um vídeo conciso de 30 segundos abordando isso, demonstrando explicações claras de produtos. O tratamento visual deve ser limpo, nítido e altamente informativo, com uma voz calma e explicativa guiando o espectador. Enfatize a capacidade de transformar rapidamente um roteiro detalhado em um vídeo usando Texto-em-vídeo de roteiro, depois otimize-o com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, mostrando o HeyGen como um gerador de vídeo personalizado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Personalizados

Crie vídeos envolventes e personalizados em escala, aproveitando a IA avançada para se conectar com seu público de forma pessoal.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para representar sua marca ou mensagem em seu vídeo.
2
Step 2
Escreva Seu Roteiro de Vídeo
Elabore sua mensagem adicionando um roteiro personalizado, e nossa IA o transformará em uma fala natural para seu avatar.
3
Step 3
Personalize Seus Visuais
Enriqueça seu vídeo com controles de branding, adicionando seu logotipo, cores e outros elementos visuais para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo personalizado e exporte-o em proporções de aspecto ideais para compartilhamento fluido em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento e Desenvolvimento Personalizados

.

Aumente o engajamento e a retenção em programas de treinamento entregando vídeos altamente personalizados por IA, tornando o aprendizado mais eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu conteúdo de vídeo personalizado com avatares de IA?

O HeyGen capacita você a criar vídeos personalizados atraentes usando uma ampla gama de avatares de IA realistas. Você pode personalizar esses avatares de IA e aproveitar o software avançado de personalização de vídeo por IA para se conectar de forma autêntica com seu público.

Qual é o processo para criar vídeos de IA com o HeyGen?

Criar vídeos de marketing profissionais com o HeyGen é intuitivo. Basta adicionar seu roteiro, escolher entre modelos extensivos, e nosso gerador de vídeo por IA transforma seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, completo com narração e elementos editáveis.

O HeyGen oferece ferramentas criativas avançadas como clonagem de voz e rosto?

Sim, o HeyGen fornece recursos criativos poderosos, como Clonagem de Voz por IA e Clonagem de Rosto por IA para personalizar verdadeiramente seus vídeos. Além disso, você pode utilizar Geração Multilíngue e Clonagem de Gestos por IA para alcançar um conteúdo ainda mais dinâmico e localizado.

O HeyGen suporta vários tipos de vídeos de marketing?

Com certeza! O HeyGen é um criador de vídeos por IA versátil, perfeito para gerar uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos de marketing, explicações de produtos e postagens envolventes para redes sociais. Sua interface amigável e recursos extensivos garantem que você possa criar vídeos personalizados para qualquer necessidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo