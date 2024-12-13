Criador de Vídeos: Vídeos de Suporte Pessoal e Treinamento Facilitados

Crie facilmente vídeos instrucionais envolventes e materiais de treinamento com avatares de IA realistas.

380/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de suporte ao cliente de 60 segundos voltado para usuários que buscam soluções rápidas para problemas comuns de produtos. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e conciso, destacando etapas-chave com texto na tela, aproveitando as Legendas e Legendas em Múltiplos Idiomas da HeyGen para ampla acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos para treinamento interno no local de trabalho, anunciando uma atualização de política para os membros da equipe existentes. O estilo visual deve ser dinâmico com cortes rápidos e uma trilha sonora animada, enquanto utiliza os Modelos e cenas da HeyGen e a geração de Narração para transmitir a mensagem de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial em vídeo de 90 segundos como um guia abrangente de como fazer para um recurso específico de software, direcionado a aprendizes ou usuários que precisam de orientação detalhada. Empregue um estilo visual de interface limpa e narração calma e clara, incorporando o suporte da Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para auxílios visuais e Redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o criador de vídeos de diretrizes de suporte pessoal

Crie rapidamente vídeos profissionais e envolventes de diretrizes de suporte pessoal para educar e informar seu público com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Diretrizes
Comece elaborando suas diretrizes detalhadas de suporte pessoal. Use o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar instantaneamente seu conteúdo em um envolvente "guia de como fazer".
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador Visual
Escolha um "avatar de IA" de nossa biblioteca diversificada para narrar suas diretrizes, ou aproveite a "gravação de tela" para demonstrações passo a passo.
3
Step 3
Refine e Melhore a Acessibilidade
Melhore a compreensão e o alcance gerando automaticamente "Legendas em Múltiplos Idiomas" para seu vídeo, garantindo clareza para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu projeto de "criador de vídeo instrucional" selecionando o "redimensionamento de proporção e exportações" ideais para distribuição perfeita em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Diretrizes de Suporte Complexas

.

Transforme diretrizes de suporte pessoal complexas em vídeos instrucionais claros e envolventes que aprimoram a compreensão e a aplicação.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos instrucionais?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos instrucionais atraentes rapidamente, aproveitando avatares de IA, geração de texto-para-vídeo e uma vasta biblioteca de modelos de vídeo. Isso simplifica o processo de produção de tutoriais em vídeo de alta qualidade e guias de como fazer para diversas necessidades.

Que tipos de vídeos de treinamento posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente produzir uma ampla gama de vídeos de treinamento, desde SOPs em vídeo abrangentes e módulos de integração até conteúdos de treinamento no local de trabalho envolventes. Nossa plataforma ajuda as equipes de RH e L&D a automatizar e aprimorar a criação de vídeos educacionais.

Como a HeyGen utiliza IA para aprimorar a produção de vídeos?

A HeyGen aproveita avatares de IA avançados e narrações de IA para transformar roteiros em vídeos explicativos profissionais e conteúdos de treinamento sem a necessidade de equipamentos caros ou atores. Isso aumenta significativamente a eficiência da produção e oferece economias de custo notáveis para as empresas.

A HeyGen pode ajudar a melhorar o suporte ao cliente com vídeo?

Sim, a HeyGen permite que as empresas criem vídeos de suporte ao cliente eficazes, melhorando a comunicação e reduzindo consultas recebidas. Recursos como Legendas em Múltiplos Idiomas também garantem que seus tutoriais em vídeo e FAQs sejam acessíveis a um público global, melhorando a experiência geral do cliente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo