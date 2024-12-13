A HeyGen simplifica a geração de vídeos de marketing com sua plataforma intuitiva, servindo como um poderoso agente de vídeo por IA. As empresas podem utilizar uma ampla gama de modelos de vídeo e recursos de edição poderosos, incluindo narrações e edições e transições, para produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade de forma eficiente para todas as suas campanhas.