O Criador de Vídeos de Treinamento Definitivo para Desempenho Dinâmico

Eleve seus programas de treinamento corporativo com vídeos de treinamento de funcionários envolventes, criando conteúdo profissional sem esforço usando avatares de IA.

Imagine um vídeo de 1 minuto projetado para equipes de L&D, mostrando como elas podem criar rapidamente materiais abrangentes de integração de funcionários usando o HeyGen. O estilo visual deve ser moderno, limpo e profissional, com transições suaves entre as cenas e uma narração clara e amigável gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, demonstrando como personalizar um avatar de IA para apresentar as principais políticas da empresa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para empresas que buscam elevar seus programas de treinamento corporativo. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e envolvente, com sobreposições de texto animado e uma trilha sonora motivacional, explicando como converter roteiros detalhados em vídeos instrucionais visualmente ricos instantaneamente usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, completo com legendas geradas automaticamente para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de demonstração de 2 minutos direcionado a criadores de vídeos de treinamento profissional e designers instrucionais que utilizam software de vídeo de treinamento. A estética deve ser elegante e focada em tecnologia, mostrando rapidamente vários exemplos de conteúdo de treinamento, desde tutoriais de produtos até módulos de conformidade. O áudio contará com uma voz autoritária e especialista, destacando a eficiência de começar com diversos Modelos e cenas e enriquecer o conteúdo com ativos da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 45 segundos para startups e pequenas empresas que precisam de atualizações rápidas de vídeos de treinamento de desempenho para melhorar a experiência de aprendizado de suas equipes. O estilo visual e de áudio deve ser energético e conciso, com gráficos vibrantes e música de fundo animada. Um avatar de IA entrega a mensagem principal, e o vídeo demonstra como adaptar o conteúdo para diferentes plataformas usando redimensionamento e exportação de proporção, garantindo implantação rápida em todos os canais de comunicação interna.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de Desempenho

Crie facilmente vídeos de treinamento de desempenho envolventes que melhoram as experiências de aprendizado e simplificam programas de treinamento corporativo com ferramentas avançadas de IA.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione de uma biblioteca de Modelos e cenas profissionais ou comece do zero para construir rapidamente seu vídeo instrucional.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Narração
Cole seu roteiro para gerar uma narração natural e selecione entre diversos avatares de IA para apresentar seus vídeos de treinamento de funcionários de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Branding
Incorpore o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de Branding para personalizar o conteúdo dos seus programas de treinamento corporativo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de treinamento e exporte-os usando redimensionamento e exportação de proporção para visualização ideal e fácil compartilhamento online.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Conceitos de Treinamento Complexos

.

Transforme assuntos de treinamento de desempenho complexos em vídeos instrucionais claros, digeríveis e facilmente compreendidos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?

O HeyGen é um poderoso criador de vídeos de treinamento que utiliza Avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para transformar rapidamente roteiros em vídeos de treinamento envolventes. Este processo simplificado reduz significativamente o tempo e o esforço de produção para equipes de L&D.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de treinamento de funcionários?

O HeyGen oferece recursos avançados como Avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade para criar vídeos de treinamento de funcionários profissionais. Os usuários também podem aproveitar os controles de branding e um Player de Vídeo Multilíngue para personalizar a experiência de aprendizado para uma força de trabalho global.

O HeyGen pode suportar gravação de tela para conteúdo de vídeo instrucional?

Embora o HeyGen seja especializado em conteúdo de vídeo gerado por IA, ele se integra perfeitamente com filmagens de gravação de tela existentes para aprimorar projetos de vídeo instrucional. Isso permite soluções abrangentes de software de vídeo de treinamento, combinando demonstrações do mundo real com narração impulsionada por IA.

Como o HeyGen facilita a colaboração na produção de programas de treinamento corporativo?

O HeyGen é projetado para promover uma colaboração eficiente para programas de treinamento corporativo, permitindo que equipes de L&D trabalhem juntas em projetos de vídeo online. Sua extensa biblioteca de modelos e espaços de trabalho compartilhados simplificam a criação e o refinamento de conteúdo instrucional profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo