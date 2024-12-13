Crie um vídeo envolvente de 45 segundos destinado a novos contratados, apresentando a cultura da empresa e as ferramentas essenciais para a integração de funcionários. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com um avatar de IA envolvente como apresentador para transmitir um tom amigável, mas profissional. Utilize o recurso de avatares de IA do HeyGen para personalizar a experiência de integração, complementado por uma narração calorosa e clara.

Gerar Vídeo