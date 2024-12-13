Gerador de Vídeos de Treinamento de Desempenho: Crie Vídeos de IA Envolventes

Capacite as equipes de L&D a produzir instantaneamente experiências de treinamento envolventes com avatares de IA realistas.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos destinado a novos contratados, apresentando a cultura da empresa e as ferramentas essenciais para a integração de funcionários. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com um avatar de IA envolvente como apresentador para transmitir um tom amigável, mas profissional. Utilize o recurso de avatares de IA do HeyGen para personalizar a experiência de integração, complementado por uma narração calorosa e clara.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos voltado para a equipe de vendas, destacando os recursos e benefícios mais recentes do produto para capacitação em vendas. O estilo visual deve ser elegante e enérgico, com gráficos nítidos e uma narração confiante e persuasiva. Aproveite a funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente o conteúdo, garantindo uma mensagem consistente em toda a equipe.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento técnico conciso de 30 segundos para equipes de L&D e funcionários, fornecendo uma atualização rápida sobre um novo processo de software. O estilo visual deve ser direto e instrutivo, focando em gravações de tela e animações simples, acompanhadas por uma narração neutra e informativa. Certifique-se de incluir legendas do HeyGen para acessibilidade e melhor retenção de informações complexas.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de treinamento inspirador de 50 segundos para funcionários em geral, focando em um módulo de desenvolvimento de habilidades interpessoais como parte de iniciativas mais amplas de Aprendizagem e Desenvolvimento. O estilo visual deve ser brilhante e encorajador, usando música de fundo animada e imagens positivas. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para configurar rapidamente uma estrutura envolvente que motive o aprendizado contínuo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Desempenho

Transforme sem esforço seu conteúdo de treinamento em vídeos de alta qualidade e envolventes com IA, capacitando suas equipes de L&D a criar experiências de aprendizado impactantes para integração de funcionários e treinamento técnico.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento completo. A plataforma utiliza seu roteiro como base para gerar um vídeo de treinamento de desempenho dinâmico e claro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de IA realistas. Esses apresentadores digitais entregarão seu material de treinamento na tela, tornando o conteúdo mais relacionável e visualmente atraente.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Produza áudio claro e consistente para seu vídeo usando geração avançada de narração. Selecione entre uma variedade de vozes de IA para narrar perfeitamente seu roteiro, garantindo som de alta qualidade para cada lição.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento e exporte-o em formatos e proporções otimizados para várias plataformas de aprendizado. Compartilhe seu conteúdo polido de forma eficiente para maximizar o alcance e o impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire com Vídeos Motivacionais

.

O HeyGen ajuda a criar vídeos motivacionais envolventes que elevam e energizam as equipes, tornando as sessões de treinamento mais positivas e produtivas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar a criação de conteúdo de vídeo com IA?

O HeyGen capacita os usuários a produzir conteúdo de vídeo envolvente de forma eficiente, aproveitando a tecnologia avançada de gerador de vídeo com IA. Você pode criar avatares de IA realistas e transformar roteiros em vídeos profissionais sem a necessidade de edição de vídeo tradicional.

Que tipos de vídeos de treinamento posso criar com o HeyGen?

O HeyGen é um gerador versátil de vídeos de treinamento de desempenho, ideal para equipes de L&D que criam vídeos de treinamento de alta qualidade. Ele suporta várias necessidades, incluindo integração de funcionários, treinamento técnico e vídeos explicativos para capacitação em vendas, aprimorando as experiências de treinamento em geral.

Posso personalizar os avatares de IA e elementos de vídeo no HeyGen para projetos criativos?

Claro! O gerador de avatares de IA do HeyGen oferece amplas opções de personalização. Você pode facilmente personalizar expressões, gestos, roupas e cenários para corresponder à sua visão criativa, garantindo que seus vídeos estejam alinhados à marca e sejam altamente envolventes.

O HeyGen suporta narrações multilíngues e produção de vídeo eficiente?

Sim, o HeyGen oferece narrações de IA robustas, incluindo opções multilíngues e capacidades de clonagem de voz. Isso agiliza o processo de criação de vídeo, permitindo que você gere vídeos profissionais com narrações e legendas precisas rapidamente, reduzindo o tempo de edição de vídeo tradicional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo