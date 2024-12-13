Crie um vídeo instrucional de 45 segundos destinado a equipes de vendas internas, esclarecendo os novos "Vídeos de Métricas de Desempenho" trimestrais e como eles contribuem para os objetivos individuais e de equipe. O estilo visual deve ser limpo e profissional, incorporando visualizações de dados e uma narração encorajadora e confiante. Utilize os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para montar rapidamente uma mensagem polida e impactante que ressoe com sua equipe.

Gerar Vídeo