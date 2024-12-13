O Gerador Definitivo de Vídeos de Avaliação de Desempenho

Impulsione o desenvolvimento dos funcionários e otimize seu processo de feedback com vídeos dinâmicos de avaliação de desempenho gerados a partir de scripts de texto para vídeo.

Crie um vídeo instrucional de 1 minuto para administradores de TI, demonstrando como implantar uma nova atualização de software usando um gerador de vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando gravações de tela e sobreposições animadas, complementadas por uma narração clara e autoritária. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar explicações detalhadas rapidamente e garanta que legendas automáticas sejam incluídas para acessibilidade e clareza em ambientes técnicos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo introdutório de 90 segundos para novos contratados, direcionado a equipes de RH, explicando os protocolos de segurança da empresa. O estilo visual deve ser envolvente e profissional, usando um avatar de IA amigável para apresentar as informações diretamente, apoiado por modelos e cenas profissionais. Aproveite os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen para criar uma presença consistente e tranquilizadora para treinamentos críticos de conformidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 45 segundos para gerentes de projeto e líderes de equipe, ilustrando como uma nova ferramenta interna pode otimizar o processo de feedback. Este vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e conciso, incorporando imagens de arquivo relevantes e gráficos explicativos para destacar os principais benefícios. Garanta que todas as informações sejam transmitidas claramente com legendas e apoiadas por visuais profissionais da biblioteca de mídia/apoio de estoque do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 2 minutos para equipes multifuncionais, detalhando a configuração e o uso básico de uma nova ferramenta colaborativa de IA para gerenciamento de projetos. O estilo do vídeo deve ser educativo, mas envolvente, usando gráficos animados limpos e uma narração clara e entusiástica para simplificar etapas complexas. Use o recurso de texto para vídeo do HeyGen para construir o conteúdo instrucional de forma eficiente, complementado por diversos modelos e cenas para apelo visual.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Avaliação de Desempenho

Otimize seu processo de feedback de desempenho com a criação de vídeos impulsionada por IA. Gere rapidamente vídeos de avaliação impactantes e personalizados para impulsionar o desenvolvimento dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Script de Avaliação
Comece elaborando seu feedback de avaliação de desempenho. Utilize nosso recurso intuitivo de texto para vídeo para transformar seu script escrito diretamente em conteúdo de vídeo envolvente, garantindo clareza e consistência.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz de IA
Selecione um avatar de IA que melhor represente sua mensagem e, em seguida, gere narrações com som natural. Isso personaliza a avaliação e garante uma entrega profissional para o desenvolvimento eficaz dos funcionários.
3
Step 3
Personalize com Modelos de Vídeo
Enriqueça seu vídeo com modelos de vídeo profissionais. Ajuste os elementos visuais e de branding para corresponder à identidade da sua empresa, tornando cada avaliação de desempenho envolvente e consistente em todas as suas equipes de RH.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de avaliação de desempenho esteja completo, exporte-o facilmente no formato e proporção desejados. Entregue feedback impactante que promova o crescimento e otimize seu processo de feedback.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Feedback de Desempenho Inspirador

.

Crie mensagens de vídeo impactantes e motivadoras que acompanhem as avaliações de desempenho, ajudando a encorajar o crescimento e a fomentar uma cultura de feedback positivo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de avaliação de desempenho?

O HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos com IA, permitindo que as equipes de RH transformem facilmente texto em vídeos de avaliação de desempenho envolventes. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, simplificando todo o processo de criação de vídeos.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar vídeos gerados por IA?

O HeyGen oferece opções robustas de personalização, incluindo controles de branding, uma biblioteca de mídia abrangente e legendas automáticas. Essas ferramentas de IA garantem que cada vídeo de avaliação de desempenho esteja perfeitamente alinhado com os padrões de marca e comunicação da sua empresa.

Posso usar modelos existentes para criar vídeos de avaliação de desempenho com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo profissionais para iniciar a criação de seus vídeos de avaliação de desempenho. Você pode personalizar facilmente esses modelos com seu conteúdo e narrações, até mesmo integrando-os com plataformas LMS para um processo de feedback verdadeiramente otimizado.

Quais benefícios o HeyGen traz para as equipes de RH que usam IA para avaliações de desempenho?

O HeyGen capacita as equipes de RH a otimizar seu processo de feedback e impulsionar o desenvolvimento dos funcionários usando nosso poderoso gerador de vídeos com IA. Os recursos da plataforma, incluindo avatares de IA e texto para vídeo, facilitam a criação eficiente de vídeos e a colaboração.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo