O Gerador Definitivo de Vídeos de Avaliação de Desempenho
Impulsione o desenvolvimento dos funcionários e otimize seu processo de feedback com vídeos dinâmicos de avaliação de desempenho gerados a partir de scripts de texto para vídeo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo introdutório de 90 segundos para novos contratados, direcionado a equipes de RH, explicando os protocolos de segurança da empresa. O estilo visual deve ser envolvente e profissional, usando um avatar de IA amigável para apresentar as informações diretamente, apoiado por modelos e cenas profissionais. Aproveite os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen para criar uma presença consistente e tranquilizadora para treinamentos críticos de conformidade.
Desenvolva um vídeo de 45 segundos para gerentes de projeto e líderes de equipe, ilustrando como uma nova ferramenta interna pode otimizar o processo de feedback. Este vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e conciso, incorporando imagens de arquivo relevantes e gráficos explicativos para destacar os principais benefícios. Garanta que todas as informações sejam transmitidas claramente com legendas e apoiadas por visuais profissionais da biblioteca de mídia/apoio de estoque do HeyGen.
Desenhe um vídeo explicativo de 2 minutos para equipes multifuncionais, detalhando a configuração e o uso básico de uma nova ferramenta colaborativa de IA para gerenciamento de projetos. O estilo do vídeo deve ser educativo, mas envolvente, usando gráficos animados limpos e uma narração clara e entusiástica para simplificar etapas complexas. Use o recurso de texto para vídeo do HeyGen para construir o conteúdo instrucional de forma eficiente, complementado por diversos modelos e cenas para apelo visual.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione o Treinamento e Desenvolvimento de Funcionários.
Aumente a eficácia dos programas de treinamento pós-avaliação criando vídeos envolventes com IA que melhoram o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento.
Desenvolva Caminhos de Aprendizado Personalizados.
Gere facilmente módulos e cursos de aprendizado personalizados, garantindo que os funcionários recebam desenvolvimento direcionado com base no feedback de suas avaliações de desempenho.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de avaliação de desempenho?
O HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos com IA, permitindo que as equipes de RH transformem facilmente texto em vídeos de avaliação de desempenho envolventes. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, simplificando todo o processo de criação de vídeos.
Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar vídeos gerados por IA?
O HeyGen oferece opções robustas de personalização, incluindo controles de branding, uma biblioteca de mídia abrangente e legendas automáticas. Essas ferramentas de IA garantem que cada vídeo de avaliação de desempenho esteja perfeitamente alinhado com os padrões de marca e comunicação da sua empresa.
Posso usar modelos existentes para criar vídeos de avaliação de desempenho com o HeyGen?
Sim, o HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo profissionais para iniciar a criação de seus vídeos de avaliação de desempenho. Você pode personalizar facilmente esses modelos com seu conteúdo e narrações, até mesmo integrando-os com plataformas LMS para um processo de feedback verdadeiramente otimizado.
Quais benefícios o HeyGen traz para as equipes de RH que usam IA para avaliações de desempenho?
O HeyGen capacita as equipes de RH a otimizar seu processo de feedback e impulsionar o desenvolvimento dos funcionários usando nosso poderoso gerador de vídeos com IA. Os recursos da plataforma, incluindo avatares de IA e texto para vídeo, facilitam a criação eficiente de vídeos e a colaboração.