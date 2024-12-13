Impulsione o RH com um Gerador de Vídeos de Treinamento de Avaliação de Desempenho

Eleve o feedback de desempenho e o desenvolvimento de funcionários para equipes de L&D. Crie vídeos de treinamento cativantes com avatares de IA realistas.

Gere um vídeo de treinamento de avaliação de desempenho de 90 segundos para novos gerentes, visualmente profissional e limpo, com animações de texto informativas na tela, utilizando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para guiá-los através de estratégias eficazes de desenvolvimento de funcionários com uma narração clara e encorajadora de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento de 2 minutos projetado para equipes de L&D, apresentando as melhores práticas para treinamento de conformidade, com avatares de IA envolventes dentro de uma mistura de modelos realistas e animados, entregue com uma narração de IA confiante e articulada.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos para profissionais de RH que buscam aprimorar seus métodos de feedback de desempenho, apresentado em um estilo visual moderno e elegante, incorporando mídia de estoque da biblioteca de mídia da HeyGen, garantindo acessibilidade através de legendas integradas e apresentando uma narração de IA amigável e profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de 60 segundos para funcionários se preparando para avaliações de desempenho, visualmente calmo e encorajador, com sobreposições de texto claras e cenas simples construídas a partir dos modelos da HeyGen, utilizando geração de narração contínua para transmitir uma mensagem tranquilizadora e empática.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Avaliação de Desempenho

Produza rapidamente vídeos de treinamento de avaliação de desempenho profissionais usando IA avançada, simplificando o desenvolvimento de funcionários para equipes de RH e L&D.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Treinamento
Escolha entre uma biblioteca de modelos e cenas profissionais projetados para treinamento de avaliação de desempenho, proporcionando um início estruturado para o seu conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Enriqueça seu vídeo selecionando um avatar de IA envolvente para apresentar seu conteúdo de treinamento, tornando sua mensagem dinâmica e consistente.
3
Step 3
Personalize com Branding
Integre o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de branding para personalizar vídeos com branding, garantindo uma aparência profissional e consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo e utilize redimensionamento de proporção e exportações para exportar facilmente vídeos para integração em LMS ou outras plataformas de distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire o Desenvolvimento dos Funcionários

Crie vídeos atraentes que motivem os funcionários e inspirem mudanças positivas após as avaliações de desempenho, promovendo o desenvolvimento contínuo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen gera avatares de IA e narrações realistas para vídeos de treinamento?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para criar diversos avatares de IA que podem apresentar seus vídeos de treinamento com expressões humanas. Nossas narrações sofisticadas de IA são geradas diretamente do seu texto, oferecendo uma ampla gama de vozes e idiomas com som natural para um conteúdo envolvente.

A HeyGen pode adicionar legendas e subtítulos aos vídeos de treinamento gerados por IA?

Sim, a HeyGen oferece capacidades robustas para gerar automaticamente legendas e subtítulos para todo o conteúdo do seu gerador de vídeos de IA, garantindo acessibilidade e melhor compreensão para o seu público. Este recurso ajuda a tornar seus vídeos de treinamento mais inclusivos e eficazes.

Quais opções técnicas estão disponíveis para personalizar vídeos de IA com branding e exportá-los para plataformas LMS?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding para personalizar vídeos com branding, incluindo logotipos e esquemas de cores, garantindo consistência. Você também pode exportar facilmente vídeos para LMS (Sistemas de Gestão de Aprendizagem) em vários formatos e proporções, facilitando a integração.

A HeyGen oferece uma biblioteca de mídia e modelos para agilizar a criação de vídeos de treinamento?

Com certeza. A HeyGen possui uma extensa biblioteca de mídia com ativos de estoque e modelos pré-desenhados que aceleram significativamente a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade. Esses recursos capacitam os usuários a produzir conteúdo envolvente de forma eficiente, melhorando o processo de produção geral.

