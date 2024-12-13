Impulsione o RH com um Gerador de Vídeos de Treinamento de Avaliação de Desempenho
Eleve o feedback de desempenho e o desenvolvimento de funcionários para equipes de L&D. Crie vídeos de treinamento cativantes com avatares de IA realistas.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de treinamento de 2 minutos projetado para equipes de L&D, apresentando as melhores práticas para treinamento de conformidade, com avatares de IA envolventes dentro de uma mistura de modelos realistas e animados, entregue com uma narração de IA confiante e articulada.
Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos para profissionais de RH que buscam aprimorar seus métodos de feedback de desempenho, apresentado em um estilo visual moderno e elegante, incorporando mídia de estoque da biblioteca de mídia da HeyGen, garantindo acessibilidade através de legendas integradas e apresentando uma narração de IA amigável e profissional.
Desenvolva um vídeo de 60 segundos para funcionários se preparando para avaliações de desempenho, visualmente calmo e encorajador, com sobreposições de texto claras e cenas simples construídas a partir dos modelos da HeyGen, utilizando geração de narração contínua para transmitir uma mensagem tranquilizadora e empática.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Melhore a compreensão e a retenção dos funcionários sobre as melhores práticas de avaliação de desempenho através de vídeos de treinamento envolventes impulsionados por IA.
Crie Mais Cursos de Treinamento de Forma Eficiente.
Desenvolva módulos abrangentes de treinamento de avaliação de desempenho mais rapidamente, distribuindo-os de forma eficiente para todos os funcionários globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen gera avatares de IA e narrações realistas para vídeos de treinamento?
A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para criar diversos avatares de IA que podem apresentar seus vídeos de treinamento com expressões humanas. Nossas narrações sofisticadas de IA são geradas diretamente do seu texto, oferecendo uma ampla gama de vozes e idiomas com som natural para um conteúdo envolvente.
A HeyGen pode adicionar legendas e subtítulos aos vídeos de treinamento gerados por IA?
Sim, a HeyGen oferece capacidades robustas para gerar automaticamente legendas e subtítulos para todo o conteúdo do seu gerador de vídeos de IA, garantindo acessibilidade e melhor compreensão para o seu público. Este recurso ajuda a tornar seus vídeos de treinamento mais inclusivos e eficazes.
Quais opções técnicas estão disponíveis para personalizar vídeos de IA com branding e exportá-los para plataformas LMS?
A HeyGen oferece controles abrangentes de branding para personalizar vídeos com branding, incluindo logotipos e esquemas de cores, garantindo consistência. Você também pode exportar facilmente vídeos para LMS (Sistemas de Gestão de Aprendizagem) em vários formatos e proporções, facilitando a integração.
A HeyGen oferece uma biblioteca de mídia e modelos para agilizar a criação de vídeos de treinamento?
Com certeza. A HeyGen possui uma extensa biblioteca de mídia com ativos de estoque e modelos pré-desenhados que aceleram significativamente a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade. Esses recursos capacitam os usuários a produzir conteúdo envolvente de forma eficiente, melhorando o processo de produção geral.