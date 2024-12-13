Gerador de Vídeo Explicativo de Avaliação de Desempenho: Fácil e Rápido

Capacite as equipes de RH a produzir rapidamente vídeos de feedback estruturado com nosso recurso intuitivo de Texto para vídeo a partir de roteiro.

467/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para ajudar os gerentes a conduzir avaliações de desempenho justas e estruturadas, crie um vídeo instrucional de 90 segundos utilizando os "Avatares AI" realistas do HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e corporativo, com o avatar AI oferecendo uma explicação confiante das melhores práticas para um gerador de vídeo explicativo de avaliação de desempenho, garantindo clareza e engajamento para o público-alvo.
Prompt de Exemplo 2
Ajude proprietários de pequenas empresas e líderes de equipe a entender rapidamente processos de revisão eficientes produzindo um vídeo conciso de 45 segundos. Este resultado do criador de vídeos explicativos deve ser envolvente e dinâmico, utilizando os "Modelos e cenas" pré-desenhados do HeyGen para simplificar a criação, apresentando destaques de texto na tela e uma narração AI de apoio e encorajadora.
Prompt de Exemplo 3
Para treinadores técnicos e profissionais de L&D explicando software de avaliação de desempenho, gere um vídeo explicativo AI detalhado de 2 minutos que se concentre na aplicação prática de feedback estruturado. O vídeo precisa ser informativo, combinando seções gravadas na tela com um apresentador AI e, crucialmente, incluir "Legendas" precisas para melhorar a acessibilidade e compreensão do público.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Explicativo de Avaliação de Desempenho

Crie facilmente vídeos explicativos claros e envolventes para simplificar as avaliações de desempenho, garantindo comunicação e compreensão eficazes dentro da sua equipe.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de avaliação de desempenho no editor. A plataforma utiliza Texto para vídeo a partir de roteiro para transformar instantaneamente seu texto em uma narrativa visual, estabelecendo a base para seu vídeo explicativo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares AI para apresentar seu conteúdo. Esses apresentadores realistas adicionam um toque profissional e envolvente ao seu vídeo explicativo de avaliação de desempenho.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua empresa utilizando controles de Branding. Personalize cores, fontes e adicione seu logotipo para manter uma aparência profissional consistente para seu vídeo explicativo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas. Compartilhe facilmente seu impactante vídeo explicativo de avaliação de desempenho com sua equipe ou partes interessadas, promovendo clareza e desenvolvimento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Feedback e Metas Motivacionais

.

Utilize AI para criar vídeos motivacionais que transmitam feedback de desempenho de forma positiva e inspirem os funcionários a alcançar suas metas de desenvolvimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos AI?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de geração de vídeos AI, incluindo avatares AI e capacidades de Texto para vídeo a partir de roteiro, para agilizar a produção de conteúdo profissional de vídeo explicativo AI. Os usuários podem facilmente transformar texto em visuais envolventes, tornando a criação de vídeos eficiente e acessível.

Posso personalizar os vídeos criados com o HeyGen para corresponder à minha marca?

Sim, o HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você carregue ativos de marca, como logotipos e cores da marca. Isso garante que o conteúdo do seu vídeo explicativo AI mantenha uma aparência consistente e profissional em todas as suas comunicações, desde o desenvolvimento de funcionários até a integração de clientes.

Quais ferramentas técnicas o HeyGen oferece para melhorar a qualidade do vídeo?

O HeyGen integra poderosas ferramentas impulsionadas por AI, como geração de narração AI e legendas automáticas, para elevar a qualidade do seu vídeo explicativo AI. Além disso, uma biblioteca de mídia abrangente e vídeos livres de royalties fornecem ricos aprimoramentos visuais, tornando as ferramentas de edição de vídeo robustas e intuitivas.

Com que rapidez posso gerar vídeos usando o editor de vídeo AI do HeyGen?

O editor de vídeo AI do HeyGen acelera significativamente a criação de vídeos, muitas vezes permitindo que você produza conteúdo de vídeo explicativo de alta qualidade em minutos. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos de vídeo permitem uma criação de vídeo mais rápida para várias aplicações, incluindo necessidades de gerador de vídeo explicativo de avaliação de desempenho.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo