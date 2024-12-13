Criador de Vídeos de Módulos de Desempenho: Aumente a Eficiência do Treinamento

Simplifique a criação rápida de conteúdo para vídeos de treinamento de funcionários e aumente o engajamento dos aprendizes com vídeos personalizados, usando avatares de AI.

Crie um vídeo de 60 segundos direcionado a gerentes de RH e funcionários, ilustrando uma discussão de avaliação de desempenho sensível, mas construtiva. O estilo visual deve ser profissional e empático, com uma narração clara e calma explicando as melhores práticas para a entrega de feedback, usando um avatar de AI para representar ambas as partes de forma natural e envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de treinamento interativo de 45 segundos para novos contratados, demonstrando os protocolos de segurança da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e ilustrativo, com música de fundo energética e narração clara para manter o engajamento dos aprendizes. Utilize a capacidade de Texto para Vídeo da HeyGen para transformar rapidamente documentos de políticas neste guia visual dinâmico.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos para mostrar o marketing para pequenos empresários, destacando a eficiência de um gerador de vídeo AI para criar anúncios atraentes. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno com música animada, apresentando transições de cena diversificadas e sobreposições criativas. Aproveite a rica biblioteca de Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente uma promoção de aparência profissional.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos para criadores de conteúdo, detalhando o processo de transformar um post de blog detalhado em um vídeo conciso usando texto para vídeo AI. O estilo visual deve ser informativo e elegante, focando na transformação perfeita de elementos textuais em visuais dinâmicos, acompanhado pela geração de narração de alta qualidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Módulos de Desempenho

Crie de forma integrada vídeos de módulos de desempenho envolventes e conteúdo de treinamento com um gerador de vídeos AI projetado para criação rápida de conteúdo e engajamento dos aprendizes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo o conteúdo do seu módulo de desempenho. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro transforma suas palavras escritas em uma apresentação visual dinâmica.
2
Step 2
Escolha um Avatar de AI
Selecione entre uma variedade de avatares de AI para representar sua mensagem. Esses avatares fornecem um apresentador profissional e relacionável para seus vídeos de avaliação de desempenho.
3
Step 3
Adicione Melhorias Visuais
Melhore a clareza e acessibilidade incorporando legendas/captions sem esforço. Isso garante que suas mensagens principais sejam facilmente compreendidas por todos os aprendizes em vídeos de treinamento de funcionários.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Com seu roteiro, avatar e melhorias no lugar, gere seu módulo de desempenho completo. Utilize nosso redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para fácil distribuição em plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspirar Desempenho e Motivação

.

Gere vídeos motivacionais impactantes para módulos de desempenho, promovendo uma perspectiva positiva e inspirando conquistas mais elevadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de avaliação de desempenho e treinamento de funcionários?

A HeyGen capacita os usuários a gerar rapidamente vídeos de avaliação de desempenho de alta qualidade e vídeos de treinamento de funcionários usando avatares de AI e texto para vídeo AI. Isso permite a criação rápida de conteúdo para engajar os aprendizes sem produção de vídeo complexa.

Quais capacidades a HeyGen oferece para transformar texto em vídeos impulsionados por AI?

A HeyGen é um poderoso gerador de vídeos AI que converte roteiros em vídeos dinâmicos usando texto para vídeo AI avançado. Permite selecionar entre diversos avatares de AI e gerar automaticamente narrações e legendas para aprimorar sua mensagem.

Como os usuários podem personalizar seu conteúdo de vídeo usando os recursos da HeyGen?

A HeyGen oferece recursos robustos para criar Vídeos Personalizados que aumentam o engajamento dos aprendizes. Utilize Modelos Personalizados, ajuste controles de branding com seu logotipo e cores, e integre sua própria mídia para adaptar cada vídeo às suas necessidades específicas.

A HeyGen suporta automação eficiente de vídeos para módulos de desempenho?

Sim, a HeyGen se destaca como um criador de vídeos de módulos de desempenho através de suas capacidades avançadas de Automação de Vídeo. Facilita a criação rápida de conteúdo para diversos propósitos, incluindo módulos de treinamento interativos, reduzindo significativamente o tempo e esforço de produção.

