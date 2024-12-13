Crie um vídeo de 60 segundos direcionado a gerentes de RH e funcionários, ilustrando uma discussão de avaliação de desempenho sensível, mas construtiva. O estilo visual deve ser profissional e empático, com uma narração clara e calma explicando as melhores práticas para a entrega de feedback, usando um avatar de AI para representar ambas as partes de forma natural e envolvente.

Gerar Vídeo