Crie uma campanha de vídeo de marketing de 45 segundos voltada para proprietários de pequenas empresas, enfatizando a simplicidade de produzir conteúdo profissional. Seu estilo visual brilhante e energético, combinado com uma narração animada e encorajadora, deve demonstrar como o recurso de texto para vídeo do HeyGen transforma ideias em narrativas cativantes sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, destinado a influenciadores e criadores de conteúdo, projetado para demonstrar a rápida geração de conteúdo. Utilize uma estética visual moderna e acelerada com música de fundo contemporânea e uma narração clara e concisa, integrando os avatares de IA do HeyGen para dar vida a diversas personalidades sem a necessidade de aparecer na câmera.
Prompt de Exemplo 2
Para gerentes de marketing e equipes que buscam conteúdo promocional rápido e de alta qualidade, construa um vídeo promocional de 60 segundos. Esta peça deve exalar um estilo visual corporativo polido, porém envolvente, com uma narração confiante e autoritária e gráficos profissionais, aproveitando os extensos modelos e cenas do HeyGen para reduzir drasticamente o tempo de produção para lançamentos de produtos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de vídeo direto e impactante de 15 segundos voltado para empresas de e-commerce, ilustrando como criar criativos atraentes que aumentam as vendas online. Utilize um estilo visualmente marcante com uma narração persuasiva e design de som nítido, garantindo alcance e acessibilidade máximos ao gerar automaticamente legendas com o HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing de Performance

Crie vídeos de marketing impactantes sem esforço, aproveitando a IA e ferramentas intuitivas para impulsionar o engajamento e alcançar seus objetivos de campanha.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados ou comece do zero, transformando seu roteiro em um vídeo atraente com facilidade.
2
Step 2
Adicione Elementos Envolventes
Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para personalizar seu vídeo, adicionando avatares de IA e elementos de marca para um toque personalizado.
3
Step 3
Aplique Melhorias de IA
Aproveite as ferramentas avançadas de edição de IA para gerar narrações realistas e legendas precisas, garantindo que sua mensagem seja clara e acessível.
4
Step 4
Exporte e Otimize
Exporte seu vídeo final em várias proporções, pronto para todos os seus canais de marketing de vídeo, e simplifique a produção de vídeos para alcançar o máximo alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos poderosos de histórias de sucesso de clientes com IA para construir confiança e demonstrar o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o marketing de vídeo para empresas?

O HeyGen funciona como um criador de vídeos de marketing intuitivo, transformando roteiros em vídeos envolventes usando avatares de IA realistas e uma ampla gama de modelos. Ele ajuda a simplificar a produção de vídeos, tornando mais fácil criar conteúdo de alta qualidade de forma eficiente para todas as suas necessidades de marketing de vídeo.

O HeyGen pode criar vídeos atraentes para redes sociais rapidamente?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos promocionais eficiente, perfeitamente adequado para redes sociais. Sua plataforma intuitiva permite gerar rapidamente vídeos envolventes para redes sociais a partir de texto, aproveitando um editor de arrastar e soltar e modelos versáteis, com fácil redimensionamento de proporção para várias plataformas.

Quais opções de branding estão disponíveis para vídeos feitos com o HeyGen?

Como uma plataforma abrangente de marketing de vídeo, o HeyGen oferece extensos controles de branding para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, escolher cores da marca e integrar sua própria mídia, tornando-o ideal para vídeos de produtos profissionais e outros conteúdos de marca.

O HeyGen utiliza ferramentas de edição de IA para criação avançada de vídeos?

Absolutamente, o HeyGen está na vanguarda das ferramentas de edição de IA, utilizando inteligência artificial avançada para revolucionar a criação de vídeos. Você pode gerar avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade a partir de texto, permitindo a produção sem esforço de vídeos animados sofisticados para diversos propósitos.

