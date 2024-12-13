Criador de Vídeos de Marketing para Alta Performance
Crie anúncios de vídeo envolventes e aumente o desempenho sem esforço, transformando roteiros em vídeos profissionais com nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, destinado a influenciadores e criadores de conteúdo, projetado para demonstrar a rápida geração de conteúdo. Utilize uma estética visual moderna e acelerada com música de fundo contemporânea e uma narração clara e concisa, integrando os avatares de IA do HeyGen para dar vida a diversas personalidades sem a necessidade de aparecer na câmera.
Para gerentes de marketing e equipes que buscam conteúdo promocional rápido e de alta qualidade, construa um vídeo promocional de 60 segundos. Esta peça deve exalar um estilo visual corporativo polido, porém envolvente, com uma narração confiante e autoritária e gráficos profissionais, aproveitando os extensos modelos e cenas do HeyGen para reduzir drasticamente o tempo de produção para lançamentos de produtos.
Desenhe um anúncio de vídeo direto e impactante de 15 segundos voltado para empresas de e-commerce, ilustrando como criar criativos atraentes que aumentam as vendas online. Utilize um estilo visualmente marcante com uma narração persuasiva e design de som nítido, garantindo alcance e acessibilidade máximos ao gerar automaticamente legendas com o HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo atraentes e vídeos promocionais que geram resultados para o marketing de performance com ferramentas baseadas em IA.
Vídeos Envolventes para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos e clipes cativantes para redes sociais para aumentar o engajamento em todas as plataformas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica o marketing de vídeo para empresas?
O HeyGen funciona como um criador de vídeos de marketing intuitivo, transformando roteiros em vídeos envolventes usando avatares de IA realistas e uma ampla gama de modelos. Ele ajuda a simplificar a produção de vídeos, tornando mais fácil criar conteúdo de alta qualidade de forma eficiente para todas as suas necessidades de marketing de vídeo.
O HeyGen pode criar vídeos atraentes para redes sociais rapidamente?
Sim, o HeyGen é um criador de vídeos promocionais eficiente, perfeitamente adequado para redes sociais. Sua plataforma intuitiva permite gerar rapidamente vídeos envolventes para redes sociais a partir de texto, aproveitando um editor de arrastar e soltar e modelos versáteis, com fácil redimensionamento de proporção para várias plataformas.
Quais opções de branding estão disponíveis para vídeos feitos com o HeyGen?
Como uma plataforma abrangente de marketing de vídeo, o HeyGen oferece extensos controles de branding para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, escolher cores da marca e integrar sua própria mídia, tornando-o ideal para vídeos de produtos profissionais e outros conteúdos de marca.
O HeyGen utiliza ferramentas de edição de IA para criação avançada de vídeos?
Absolutamente, o HeyGen está na vanguarda das ferramentas de edição de IA, utilizando inteligência artificial avançada para revolucionar a criação de vídeos. Você pode gerar avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade a partir de texto, permitindo a produção sem esforço de vídeos animados sofisticados para diversos propósitos.