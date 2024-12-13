Gerador de Vídeos de Marketing de Performance para Anúncios Vencedores

Reduza os custos de produção e crie vídeos de marketing de alta conversão com nosso gerador de vídeos de IA fácil de usar, utilizando Modelos e Cenas personalizáveis.

Imagine um vídeo de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como produzir vídeos de marketing de alta conversão sem esforço. O estilo visual deve ser moderno e profissional, com uma narrativa de áudio animada e clara. Demonstre o poder do recurso de Texto para Vídeo do HeyGen para transformar rapidamente ideias em conteúdo publicitário atraente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo vibrante de 45 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital, enfatizando como se destacar online. Este vídeo deve apresentar visuais dinâmicos, cortes rápidos e um tom de áudio amigável e envolvente, destacando a capacidade do HeyGen de criar diversos avatares de IA que cativam o público e aumentam o engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional sofisticado de 60 segundos para equipes de marketing e gerentes de marca, ilustrando como manter a consistência da marca em todas as campanhas de vídeo. O vídeo deve exibir visuais polidos e de marca e um estilo de áudio autoritário, mostrando como os Modelos e Cenas do HeyGen, projetados por especialistas, simplificam a produção de vídeos profissionais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional direto de 30 segundos para freelancers e agências digitais, explicando como otimizar fluxos de trabalho de criação de conteúdo de forma eficiente. Com visuais minimalistas e elegantes e uma entrega de áudio informativa, este vídeo demonstrará a poderosa geração de Narração do HeyGen, permitindo uma produção de conteúdo rápida e reduzindo implicitamente os custos gerais de produção.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um gerador de vídeos de marketing de performance

Produza vídeos de marketing de alta conversão com IA, do roteiro à tela, sem esforço. Alcance consistência de marca e conteúdo envolvente em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa plataforma pode transformar instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo envolvente usando geração de voz por IA.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Em seguida, selecione um modelo adequado ou construa sua cena com mídia de fundo de nossa biblioteca.
3
Step 3
Aplique Marca e Melhorias
Integre o logotipo e as cores da sua marca para manter a consistência de marca. Você também pode adicionar legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Marketing
Gere seu vídeo de marketing de performance de alta qualidade. Baixe-o facilmente em várias proporções, pronto para suas campanhas em diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Aproveite vídeos gerados por IA atraentes para destacar depoimentos de clientes e construir confiança com potenciais compradores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a produzir vídeos de marketing de alta conversão?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de marketing atraentes e consistentes com facilidade. Aproveite avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis para garantir que seu conteúdo ressoe efetivamente com seu público, aumentando o engajamento e as conversões.

Quais capacidades inovadoras de IA o HeyGen oferece para geração de vídeos?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeos de IA para transformar texto em vídeos profissionais com avatares de IA realistas. Nossa plataforma inclui um gerador de voz de IA e funcionalidade de texto para vídeo, simplificando todo o processo de criação de conteúdo.

O HeyGen fornece ferramentas eficientes para criação de conteúdo de vídeo otimizada?

Sim, o HeyGen oferece um editor de arrastar e soltar fácil de usar e uma ampla gama de modelos de vídeo, tornando a criação de conteúdo notavelmente eficiente. Essas poderosas ferramentas de edição de vídeo ajudam a reduzir os custos de produção e acelerar seu fluxo de trabalho.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos envolventes para redes sociais?

O HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar anúncios vencedores com IA e vídeos cativantes para redes sociais rapidamente. Utilize recursos como legendas automáticas e várias proporções para otimizar seu conteúdo para todas as plataformas, garantindo consistência de marca em suas campanhas.

