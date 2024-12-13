Sim, a HeyGen permite a criação de vídeos de treinamento em gestão de desempenho personalizados para vários níveis de habilidade, do iniciante ao intermediário. Com recursos como legendas e controles de branding, as organizações podem produzir conteúdo consistente e de alta qualidade para tópicos como responsabilidade e planos de melhoria de desempenho em toda a sua força de trabalho.