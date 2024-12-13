Desbloqueie Maior ROAS com Nosso Criador de Vídeos de Anúncios de Desempenho
Aumente seu ROAS e otimize campanhas gerando rapidamente anúncios de vídeo de alta conversão a partir de roteiro com nosso recurso de Texto para Vídeo com IA.
Desenvolva um vídeo de produto elegante de 45 segundos voltado para marcas D2C que buscam elevar sua presença online. A estética deve ser moderna e de alta resolução, apresentando tomadas dinâmicas de produtos intercaladas com avatares de IA narrando os principais benefícios com um tom sofisticado. Utilize os avatares de IA do HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para gerar facilmente conteúdo de vídeo de produto polido que aproveite um Gerador de Vídeo de IA para produção rápida e alcance global.
Produza um vídeo envolvente de 15 segundos para postagens em redes sociais, direcionado a profissionais de marketing de redes sociais e criadores de conteúdo que buscam alcance viral. O estilo visual e de áudio deve emular conteúdo autêntico de vídeo UGC, com música energética, transições rápidas e legendas proeminentes geradas pelo HeyGen. Enfatize a facilidade de criar anúncios dinâmicos de IA otimizados para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen, capturando a atenção instantaneamente.
Crie um vídeo perspicaz de 60 segundos para agências de publicidade e profissionais de marketing de desempenho, ilustrando o poder dos testes criativos na otimização de campanhas publicitárias. A apresentação visual deve ser limpa e orientada por dados, utilizando texto para vídeo a partir de roteiro para explicar conceitos complexos, acompanhada por uma narração profissional que articule claramente as percepções. Mostre como o HeyGen permite que os usuários iterem rapidamente em criativos de anúncios, tornando mais simples produzir anúncios de vídeo personalizados e realizar testes criativos completos para máximo impacto.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação Rápida de Anúncios de Alto Desempenho.
Gere rapidamente anúncios de vídeo de alto impacto usando IA, aumentando o ROAS para profissionais de marketing de desempenho e otimizando campanhas.
Vídeos de Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Produza anúncios de vídeo atraentes e clipes especificamente para redes sociais para impulsionar maior engajamento e conversões.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar meus criativos de anúncios para melhor desempenho?
O HeyGen funciona como um avançado Gerador de Vídeos de IA, permitindo que você produza rapidamente uma ampla gama de criativos de anúncios de alto desempenho. Ele serve como seu criador definitivo de vídeos de anúncios de desempenho, ajudando você a criar anúncios de vídeo envolventes adaptados para várias plataformas, otimizando suas campanhas publicitárias de forma eficiente.
O HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo autêntico de vídeo UGC?
Sim, o HeyGen é ideal para gerar conteúdo autêntico de vídeo UGC. Você pode aproveitar nossos Atores de IA ou criar seus próprios Agentes de IA personalizados para entregar roteiros, simulando conteúdo gerado por usuários sem o custo tradicional de produção. Isso permite rápida iteração e teste de roteiros virais.
Que tipo de Vídeo de Produto posso fazer usando o HeyGen?
Com o HeyGen, você pode criar Vídeos de Produto dinâmicos que apresentam suas ofertas de forma eficaz. Nossa plataforma permite que você gere anúncios de vídeo personalizados para novos produtos ou recursos, utilizando modelos de anúncios e sessões de fotos virtuais para apresentar seus itens de maneiras atraentes.
O HeyGen oferece soluções para otimizar testes criativos e iteração?
Absolutamente. O HeyGen capacita os profissionais de marketing de desempenho a realizar testes A/B rigorosos gerando uma infinita biblioteca de mídia de criativos de anúncios diversos. Isso acelera o processo de teste criativo, ajudando você a identificar e otimizar campanhas rapidamente para melhorar sua pontuação de desempenho criativo e o ROAS geral.