Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional envolvente de 45 segundos para educadores e treinadores corporativos, ilustrando como manuais de treinamento em PDF complexos podem ser transformados em experiências de aprendizado envolventes. O vídeo deve empregar visuais instrutivos claros e apresentar um avatar de IA amigável utilizando geração de Voiceover e legendas para entregar o conteúdo, tornando tópicos complexos acessíveis e fáceis de entender.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo impactante de 30 segundos voltado para equipes de vendas e consultores, demonstrando como elevar suas apresentações estáticas em vídeos dinâmicos. O estilo visual deve ser elegante e moderno, incorporando infográficos de modelos personalizados, enquanto uma narração confiante e persuasiva destaca a transformação impactante possível usando Templates & scenes do HeyGen e redimensionamento e exportação de Aspect-ratio para compartilhamento rápido.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 75 segundos para profissionais ocupados e criadores de conteúdo, mostrando a eficiência incomparável de um gerador de PDF para vídeo para economizar tempo e dinheiro. O vídeo deve apresentar gravações de tela ilustrativas e rápidas demonstrando o fluxo de trabalho sem interrupções, complementado por um narrador energético, e utilizar efetivamente o suporte de biblioteca de mídia/estoque para enriquecer a narrativa visual sem edição manual.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de PDF para Vídeo

Converta seus documentos PDF estáticos em vídeos dinâmicos e envolventes com avatares de IA e narrações, perfeitos para apresentações, treinamentos e conteúdo educacional.

1
Step 1
Carregue Seu PDF
Carregue seu documento PDF na plataforma de forma fácil. Nossa tecnologia extrairá automaticamente o texto e resumirá o conteúdo de forma inteligente, preparando-o para o seu roteiro de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Voz
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar visualmente seu conteúdo. Em seguida, gere narrações com som natural em vários idiomas para dar vida ao seu roteiro.
3
Step 3
Aplique Modelos e Branding
Aprimore seu vídeo com modelos personalizados e aplique facilmente o logotipo e as cores da sua marca. Garanta que sua mensagem seja clara e profissional com controles de branding integrados.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez satisfeito com sua criação, exporte seu vídeo polido em formato MP4 de alta qualidade. Seu PDF agora é um vídeo atraente, pronto para ser compartilhado em todas as plataformas.

Casos de Uso

Otimize a Educação em Saúde

Converta PDFs médicos complexos em vídeos claros gerados por IA, tornando informações de saúde intrincadas acessíveis e fáceis de entender para públicos diversos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda a converter PDF em conteúdo de vídeo envolvente?

O HeyGen transforma seus documentos PDF em conteúdo de vídeo dinâmico, ideal para vídeos educacionais, treinamentos ou apresentações. Você pode aprimorar seu conteúdo com avatares de IA profissionais e narrações realistas.

Posso personalizar os vídeos criados a partir dos meus PDFs com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite ampla personalização para seus vídeos baseados em PDF. Utilize modelos personalizados e integre avatares de IA e narrações para criar conteúdo único sem precisar de experiência prévia em edição.

Quais elementos criativos o HeyGen pode adicionar quando eu converto um PDF em vídeo?

O HeyGen permite que você adicione avatares de IA envolventes e narrações de alta qualidade aos seus vídeos gerados a partir de PDFs. Você também pode aproveitar o suporte multilíngue para expandir o alcance de suas apresentações.

Como o gerador de vídeo de IA do HeyGen pode beneficiar minhas diversas necessidades de conteúdo?

O poderoso gerador de vídeo de IA do HeyGen permite que você crie vídeos de alta qualidade de forma eficiente a partir de seus PDFs para diversos propósitos. Produza facilmente vídeos educacionais, módulos de treinamento ou apresentações, todos disponíveis para download em MP4.

